Inseguridad sin freno: Custodio muere tras enfrentar asaltantes en la México–Querétaro

La autopista México–Querétaro sigue siendo escenario de inseguridad extrema, luego de que en la mañana de este jueves 22 de enero, un custodio de seguridad privada perdiera la vida tras enfrentarse a un grupo de asaltantes.

En medio del enfrentamiento otro custodio resultó gravemente herido, cuando intentaron impedir que los delincuentes robaran un camión de carga en el estado de Hidalgo.

El ataque, ocurrido a plena luz del día, dejó además a un chofer secuestrado y un nuevo saldo rojo en una región golpeada por la inseguridad.

¿Qué pasó en el asalto de la México–Querétaro?

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió a la altura del kilómetro 59, en los carriles con dirección a Querétaro, cerca del Parque Industrial Tepeji.

El camión de carga, un Toyota Hino, era escoltado por custodios privados cuando fue interceptado por al menos cuatro sujetos armados.

Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego contra los elementos de seguridad. En un intento desesperado por ponerse a salvo, los custodios maniobraron en reversa varios metros sobre la autopista.

Sin embargo, las ráfagas alcanzaron el vehículo de escolta, que terminó impactándose contra una unidad del transporte público que cubría la ruta Toreo–Tepeji.

#Hidalgo un #custodio #murió y otro resultó #lesionado al enfrentar a cuatro #asaltantes que pretendían apoderarse de la camioneta que custodiaban, en la autopista México-Querétaro, los delincuentes presuntamente #secuestraron al chofer de la unidad que fue localizada… pic.twitter.com/WFJbtVIm9F — Leonardo Herrera (@herreleo) January 22, 2026

Un custodio muerto y otro gravemente herido

Tras el reporte de emergencia, al sitio arribaron paramédicos, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y fuerzas de seguridad. En el lugar se confirmó la muerte de uno de los elementos de seguridad privada.

Mientras que su compañero fue trasladado de urgencia a un hospital debido a la gravedad de las lesiones provocadas por impactos de arma de fuego.

El camión de carga fue localizado horas más tarde abandonado en el puente de acceso al Parque Industrial Tepeji.

¿Qué pasó con el chofer del camión?

Testigos señalaron que el conductor de la unidad fue privado de la libertad por los agresores durante el ataque. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su paradero ni si fue localizado con vida.

De igual forma, no se ha emitido ficha de búsqueda, por lo que se desconoce la identidad de la víctima.

Este homicidio se suma a una ola de violencia que mantiene en alerta a la región de Tula–Tepeji. Tan solo en lo que va de enero, se han registrado más de 10 asesinatos,

Captan agresión en la México–Querétaro

Como si no fuera suficiente, otro hecho de violencia quedó registrado sobre la autopista México–Querétaro, pero a la altura de Cuautitlán.

Tras un choque vehicular, una discusión escaló rápidamente: un hombre destrozó el parabrisas de una camioneta con un martillo, mientras el conductor intentó atropellarlo, provocando un segundo accidente.

Esto solo refleja que las carreteras de México siguen siendo un peligro constante para transportistas y automovilistas, que circulan diariamente con el miedo de que algo malo les pase en el camino.

Mientras las investigaciones continúan, la muerte del custodio vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad del personal de seguridad privada y la urgencia de estrategias más efectivas para frenar la violencia en una de las autopistas más transitadas del país.

