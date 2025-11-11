Las recientes inundaciones que azotaron el norte de Veracruz dejaron tras de sí una devastación que no se mide solo en pérdidas materiales, sino también en la desesperanza de las familias afectadas. Entre ellas están Irma Yadira Navarro e Inés Rangel, dos mujeres que hoy levantan la voz ante lo que califican como una respuesta insuficiente y negligente del gobierno estatal.

“Fue mentira que se ensuciaron los pies en Poza Rica”

Irma Yadira, de 62 años, vive sola en una casa de un piso en la zona de Poza Rica. El río Cazones arrasó con su hogar y todo su patrimonio. Desde entonces, asegura que ninguna autoridad se acercó a censarla, lo que la dejó fuera de los apoyos económicos y sociales prometidos por el gobierno.

“No entraron hasta acá a censar. Fue mentira que se ensuciaron los pies”, reclamó con enojo. Su frustración crece al ver que, pese a las promesas de ayuda, las familias siguen abandonadas. “Por eso nos siguen robando los políticos, porque saben que el pueblo de México sale adelante solo. No están esperando que los huevones que están sentados en los curules hagan algo”, dijo molesta.

Damnificadas de Veracruz pidieron medicinas, no dinero

Otra de las voces que denuncia la falta de apoyo es la de Inés Rangel, quien perdió su casa, su medicina y los tratamientos de su hijo con discapacidad. Trece días después de la tragedia, desesperada, acudió directamente con la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle para pedir auxilio.

“Le dije con lágrimas: Señora, ayúdeme. Tengo un niño especial, yo también estoy enferma. Yo no he tenido respuesta”, relató conmovida. Inés no pidió dinero, solo medicamentos para sobrevivir. Sin embargo, asegura que hasta el momento nadie del gobierno ha regresado a ofrecerle ayuda.

La reconstrucción de Poza Rica será más complicada

Fuerza Informativa Azteca, documentó que aunque las calles comienzan a limpiarse y los escombros han sido retirados, el panorama para cientos de familias sigue siendo sombrío.

“No confundamos: una cosa es limpiar las calles y otra es el futuro tan adverso que enfrentarán estas familias en Poza Rica”, señaló el reportero Edgar Galicia. Irma e Inés coinciden en una misma conclusión: el gobierno las olvidó. “Del gobierno no espero nada —dice Irma— hace mucho que me di cuenta de que estamos solos”.