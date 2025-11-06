“Lodo Fest”: los damnificados de Poza Rica bailaron entre el lodo para olvidar la tragedia

En Poza Rica, Veracruz, los damnificados por la inundación del pasado 10 octubre, decidieron darle un giro a la tragedia y demostrar que, pese a las pérdidas y la falta de apoyo de las autoridades, el ánimo jarocho nunca se apaga, por eso armaron el "Lodo Fest".

Con música, baile y una sonrisa forzada entre el cansancio y la tristeza, vecinos de la colonia Ignacio de la Llave organizaron lo que llamaron el “Lodo Fest”, una iniciativa ciudadana para levantar el espíritu tras semanas de angustia.

La calle Silverio Pérez, ubicada a unos metros del río Cazones, fue el escenario de esta improvisada fiesta donde, entre charcos y montones de lodo, las familias encontraron un respiro.

“Después de tanta angustia y tanto trabajo limpiando las casas, este momento nos ayuda a desestresarnos. Es un ratito de alegría para todos”, contó Bella, una de las vecinas afectadas.

Vecinos de Poza Rica no se rinden, aunque el apoyo no llega

Los pozarricenses afectados aseguraron que el apoyo de las autoridades locales y estatales ha sido casi nulo, pero eso no los ha detenido. Por el contrario, han mostrado unión y fuerza para salir adelante por su cuenta.

“Somos jarochos y no nos rajamos. Tenemos fe en Dios y sabemos que vamos a salir adelante”, dijo Guadalupe Flores, mientras sonaba la música que animaba a los presentes. Otros vecinos, como Eusebia García, compartieron que el baile fue una pausa necesaria tras días enteros retirando lodo y desechos de sus viviendas.

“Hacía falta algo así. Después de tanto trabajo, esto nos cae de maravilla. Me siento contenta, aunque sea por un ratito”.

La alegría como resistencia ante las inundaciones en Veracruz

El “Lodo Fest” no soluciona los daños materiales ni la pérdida de pertenencias, pero sí les recordó a los vecinos que no están solos y que la esperanza puede encontrarse incluso entre el barro.

“Después de todo lo que hemos pasado, aquí estamos. Nada de desánimo, seguimos adelante porque así somos los jarochos: alegres, pase lo que pase”, dijo Nora Nolasco, mientras bailaba con otros damnificados. Aunque la tragedia todavía pesa, los habitantes de Poza Rica demostraron que la solidaridad y el buen humor también pueden ser una forma de resistencia.