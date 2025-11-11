Rocío Nahle se sube un 25% su sueldo mensual en medio de crisis por inundaciones en Veracruz

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se encontró nuevamente en el centro de la polémica al revelarse que el proyecto de Presupuesto de Egresos estatal para 2026 contempla un aumento salarial mensual en un 25%. La controversia se intensifica dado que el incremento ocurre mientras la entidad enfrenta una severa crisis por recientes inundaciones y problemas financieros estructurales.

¿Cuánto ganará Rocío Nahle mensualmente en 2026?

El proyecto de presupuesto aprobado eleva la percepción salarial del Ejecutivo estatal en cerca de $17 mil pesos más que ahora, es decir, que para 2026 ganará en total alrededor de 84 mil 750 pesos.

Sin embargo, Rocío Nahle defendió la medida, asegurando que "no sabía del aumento salarial" y que el alza es resultado de un "ajuste general al personal de confianza" dentro del Presupuesto de Egresos estatal.

A pesar de que la gobernadora insistió en que "no sabía" sobre su aumento de salario, este incremento se da a pesar de que fue la misma Nahle quien presentó el presupuesto ante el Congreso Local.

El hecho de que el sueldo de la mandataria se dispare justo en un momento de emergencia y necesidad financiera para la población afectada por las inundaciones ha generado una ola de críticas, al contrastar la austeridad prometida con el incremento de las ganancias de los altos funcionarios bajo su administración.

No llega la ayuda a Veracruz tras un mes desde las terribles inundaciones

A 30 días de que el desbordamiento del río Cazones sumergiera a Poza Rica, Veracruz, en la que muchos consideran la peor inundación de su historia, el panorama en diversas colonias es desolador, marcado por el abandono y la desesperanza.

En un recorrido realizado por Fuerza Informativa Azteca (FIA) por la colonia Granjas y otras áreas damnificadas, la realidad es cruda: las calles permanecen "tal como lo dejó esta desgracia".

El aumento salarial de la gobernadora contrasta fuertemente con el abandono que viven los habitantes de zonas afectadas por las inundaciones, donde aseguran, que las autoridades no han ido a ayudar.