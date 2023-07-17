Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu recibe alta hospitalaria

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió el domingo el alta hospitalaria tras ser ingresado el día anterior por deshidratación, y los médicos, que le implantaron un monitor cardíaco, afirmaron que se encontraba en buen estado de salud.

¿Cómo llegó Netanyahu al hospital?

Netanyahu, de 73 años, fue trasladado el sábado al Hospital Sheba de Tel Hashomer, cerca de su residencia privada en la costera Cesarea, y permaneció toda la noche en observación.

Su convoy motorizado fue visto saliendo de Sheba mientras los medios israelíes citaban a su oficina diciendo que había sido dado de alta.

El sábado, en una declaración en vídeo, Netanyahu, sonriente y con chaqueta, dijo que había pasado sus vacaciones en el mar de Galilea sin protegerse adecuadamente de la ola de calor.

תודה רבה לכולכם! ❤️ pic.twitter.com/idRD1xiqRx — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 15, 2023

El domingo, el Sheba confirmó su diagnóstico inicial de deshidratación y dijo que las pruebas adicionales realizadas con un holter subcutáneo habían revelado que Netanyahu se encontraba "en perfecto estado de salud cardiaca".

El dispositivo, que se coloca bajo la piel, permitirá al equipo médico de Netanyahu "continuar la monitorización regular", según el comunicado del hospital.

La reunión semanal del gabinete israelí, que suele celebrarse los domingos, fue aplazada al lunes, según informó su oficina.

Ola de calor en Israel

Una ola de calor extremo denominada “Kleon” está golpeando a Israel Ante esta ola de calor, el Servicio de Incendios y Salvamento de Israel ha implementado una prohibición para encender fuego en áreas abiertas, como bosques y zonas de matorrales, con el objetivo de evitar posibles incendios.

Los palestinos se quejan de la reducción de agua porque la empresa estatal de aguas israelí, Mekorot, ha reducido el suministro de agua diario a las ciudades palestinas de Hebrón y Belén en plena ola de calor por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

Según la Oficina Central Palestina de Estadísticas (PCBS, en inglés), el consumo de agua per cápita israelí -de unos 300 litros por día- es tres veces mayor al palestino. Esta tasa se duplica en el caso de los colonos israelíes en Cisjordania ocupada.