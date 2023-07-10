Israel quiere evitar el colapso de la Autoridad Palestina

El gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu decidió el domingo que Israel trabajaría para evitar el colapso de la Autoridad Palestina (AP), respaldada por Occidente, pero no ofreció ninguna medida concreta para ello.

Israel ha intensificado las operaciones militares contra grupos armados en Cisjordania, donde la Autoridad Palestina tiene una autonomía limitada.

La volatilidad ha dejado al descubierto la debilidad de la Autoridad Palestina frente a cientos de militantes palestinos y la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania.

La oficina de Netanyahu dijo que su gabinete de seguridad había decidido actuar para evitar el colapso de la Autoridad Palestina , aunque no fue una decisión unánime. Su coalición incluye partidos de extrema derecha que se oponen a la creación de un Estado palestino.

Fuerzas de seguridad israelíes.|Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images

La declaración dijo que Netanyahu y su ministro de Defensa presentarían "medidas para estabilizar la situación civil en el ámbito palestino", pero no dio detalles concretos.

La Autoridad Palestina, creada hace 30 años como parte de los acuerdos de paz provisionales con Israel, ha visto cómo su popularidad se ha ido reduciendo entre acusaciones de corrupción, incompetencia y acuerdos de cooperación en materia de seguridad con el Estado judío. También hay incertidumbre sobre la posición del presidente palestino Mahmoud Abbas, de 87 años.

Para los palestinos, el gobierno de extrema derecha de Netanyahu ha empeorado un panorama ya de por sí sombrío, con el aumento de la violencia y la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania, entre los territorios donde los palestinos esperan construir un futuro Estado.

¿Cuál es el conflicto entre Israel y Cisjordania?

El conflicto entre Israel y Cisjordania se basa en disputas territoriales, políticas y religiosas en la región histórica de Palestina. Después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, se produjo un creciente movimiento para establecer un estado judío en la tierra de Israel, con el objetivo de proporcionar un refugio seguro para los judíos.

En 1947, las Naciones Unidas propusieron un plan de partición que dividía el territorio en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Sin embargo, los líderes árabes rechazaron este plan, y en 1948, poco después de que Israel declarara su independencia, varios países árabes atacaron al nuevo estado. Este conflicto, conocido como la Guerra de Independencia de Israel o la Nakba (catástrofe) para los palestinos, resultó en la derrota de los ejércitos árabes y en una modificación de las fronteras establecidas por la ONU, con Israel ocupando más territorio del asignado originalmente.

Desde entonces, ha habido varios conflictos armados entre Israel y los países árabes vecinos, así como enfrentamientos dentro de los territorios palestinos. Cisjordania es una región ubicada en la margen occidental del río Jordán y ha estado bajo control israelí desde la Guerra de los Seis Días en 1967. Esta ocupación ha generado tensiones y ha llevado a una serie de disputas relacionadas con la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, la construcción de un muro de separación y la imposición de restricciones de movimiento a los palestinos.

Disturbios Israel.|SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett

Los palestinos reclaman Cisjordania como parte de un futuro estado palestino independiente junto con la Franja de Gaza y Jerusalén Este, mientras que Israel considera que Jerusalén es su capital "indivisible y eterna". Además, el conflicto también involucra la cuestión de los refugiados palestinos y el derecho al retorno de aquellos que fueron desplazados durante los enfrentamientos anteriores.

Los esfuerzos de paz han tenido lugar a lo largo de los años, con negociaciones directas, mediación internacional y acuerdos interinos. Sin embargo, no se ha alcanzado una solución definitiva y duradera hasta la fecha, y el conflicto continúa siendo una fuente de tensión y violencia en la región. Diversas organizaciones y actores internacionales han buscado promover la paz y la resolución del conflicto, pero los desafíos políticos, históricos, religiosos y territoriales han dificultado la consecución de una solución satisfactoria para ambas partes.