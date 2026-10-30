Vuelven a casa “Kiara” y “Siberia”, perritas que comieron alimento envenenado en Parque España en la Condesa

Luego de permanecer bajo observación, dos perritas que el 27 de octubre pasado comieron algún pedazo de carne con veneno en el Parque España, de la colonia Condesa, fueron dadas de alta en la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de "Kiara" y "Siberia", dos perritas que permanecían en una clínica veterinaria de la colonia, luego de que el martes ingirieron restos de alimento envenenado en las inmediaciones del parque España, confirmó a Azteca Noticias su dueña, Brenda Gómez.

Mueren cuatro perros por comida envenenada en Parque España

Lamentablemente, otros cuatro perros que también paseaban por este espacio en la alcaldía Cuauhtémoc perdieron la vida y el caso sigue bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia.

Hasta el momento se cuenta con información de una persona señalada como presunta sospechosa de colocar cebos con cápsulas, los cuales contenían una sustancia tóxica que causó la muerte de los animales de compañía.

“Empezó con temblores”: así detectaron los dueños el envenenamiento de sus perritos en Parque España

Confirman sustancia que envenenó a perros en la Condesa

La policía fue alertada de los hechos cuando una persona encargada de una clínica veterinaria ubicada en la calle Pachuca, informó al 911 sobre varios posibles casos de envenenamiento de perros de compañía.

De acuerdo con la versión de los propietarios de las mascotas, estas presuntamente habrían ingerido alguna sustancia tóxica mientras paseaban en las inmediaciones del Parque España.

La Fiscalía de CDMX confirmó policías encontraron primero un trozo de longaniza que contenía una píldora azul, y el resultado de exámenes periciales y químicos realizados indican que la sustancia contenida es metomilo, un insecticida y acaricida altamente tóxico.

La crueldad contra los animales es un delito. 🐶🔎 Desde la #FiscalíaCDMX investigamos el envenenamiento de perros en el Parque España y sus alrededores para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. La fiscal general, @BerthaAlcalde, informa sobre los avances en este video. ▶️ — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 30, 2026

Encuentran más pedazos de carne con cápsulas con veneno en la Condesa

Las autoridades han encontrado 14 cebos de carne con cápsulas en su interior, de estas cuatro el martes en el Parque España, nueve el miércoles en el mismo lugar y calles aledañas y una hoy.

Las cápsulas envueltas con carne estaban en el cruce de las calles Juan Escutia y Amatlán.

Un ciudadano indicó que observó en la banqueta un trozo de salami con una pastilla azul, por lo que, ya se analizan las cámaras de vigilancia de la zona.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega acudió este jueves a la Fiscalía de CDMX para aportar videos que contribuyan a la investigación por los ataques contra perros.

Informó que, con apoyo de vecinos, reunió material que entregó para integrarlo a la carpeta de investigación. Confió en que con la ayuda del material recabado, el responsable de estos hechos pueda ser identificado por las autoridades.