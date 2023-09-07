VIDEO “Dejen de contaminar”: Dan dos pastelazos al director de la aerolínea Ryanair

Michael O’Leary, director general de la aerolínea irlandesa Ryanair, recibió dos pastelazos en la cara por parte de dos activistas ambientales. El directivo se encontraba en Bruselas, Bélgica, frente a la sede de la Unión Europea en su propia protesta por las restricciones de emisiones de carbono contra su empresa.

O’Leary llevó una fotografía de Ursula von der Leyen, recortada a tamaño natural a las afueras del edificio, con el fin de realizar su propia manifestación. Sin embargo, un par de activistas se acercaron a él.

Instead of buying cream pies, could have bought a flight from Belgium for the same price 😏 pic.twitter.com/8jruYI3ZxE — Ryanair (@Ryanair) September 7, 2023

Así fue el pastelazo contra director de Ryanair

Una joven con vestimenta negra se acercó a él y le dijo “Bienvenido a Bélgica. Dejen de contaminar con los malditos aviones”, mientras le estampó en la cara una charola con pastel de crema. Después una segunda mujer le arrojó otro postre, pero en la nuca. Posteriormente, las manifestantes se alejaron del lugar.

Ante ello, el presidente de Ryanair trató de minimizar la acción, al asegurar que le encantan los pasteles de crema, ya que “son mis favoritos” e incluso bromeó con los reporteros, al señalar “Delicioso pastel. ¿Tienen más?”.

Ryanair compartió algunas fotografías en su cuenta oficial de la red social X, antes conocida como Twitter y bromeó con el hecho. “Qué pena que era crema hecha de soya, definitivamente no tan deliciosa como la verdadera” agregaron como comentario.

Shame it was soy-based cream, definitely not as tasty as the real stuff 🥴pic.twitter.com/lcf23C674L — Ryanair (@Ryanair) September 7, 2023

¿Por qué protestó el director de Ryanair?

Michael O’Leary fue a mostrar que 1.5 millones de personas firmaron su petición, la cual pide protección a los vuelos en Europa ante las huelgas de controladores aéreos, ya que responsabilizó a dichas protestas por los retrasos de su aerolínea, la cual tuvo que cancelar 900 vuelos en junio pasado.

Además, en el mes de septiembre están agendados otros paros de controladores aéreos en Inglaterra, Italia y Francia. Mientras que los pilotos de Ryanair en Bélgica anunciaron una huelga los días 14 y 15 de septiembre en demanda de mejores condiciones laborales, el cual sería el cuarto paro en dos meses.

Ante las quejas sobre que es una empresa contaminante, Ryanair ha asegurado que es muy eficiente, al tener pocos asientos vacíos en sus vuelos y alega que para el 2023, 12.5% de sus aviones utilicen combustible sostenible.

