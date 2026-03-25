Aparece delfín muerto en playa de Alvarado en medio del derrame de petróleo en Veracruz

El país atraviesa una alerta ambiental por el derrame de petróleo, en el que organismos advierten “se expande sin control” por el Golfo de México. Ante este posible ecocidio, se localizó muerto un delfín en costas del municipio de Alvarado, Veracruz.

Los restos del animalito fueron encontrados el pasado fin de semana en una playa de la Riviera Veracruzana de Alvarado, una zona que conecta con Veracruz-Boca del Río.

¿Cómo fue localizado el delfín muerto en Veracruz?

La especie fue encontrada la noche del sábado 21 de marzo, a más de 5 kilómetros del bulevar Isla del Amor. Primeros reportes indican que el delfín presentaba heridas, estaba en avanzado estado de descomposición, y no tenía cola.

Las sospechas de que el animal pudo morir a consecuencia del derrame petrolero que se extiende por el Corredor Arrecifal del Sudoeste del Golfo de México, presionaron a que las autoridades mexicanas se pronunciaran por el caso.

En primera instancia, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle negó de todas las formas posibles la mortandad de especies marinas por la contingencia ambiental.

Versión que se contrapone con la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, que asegura que desde que aparecieron las primeras manchas de chapopote en playas de Veracruz, se tiene registro de la muerte de 10 tortugas, y el hallazgo de cadáveres de animales.

Causa de muerte del delfín hallado en playas de Alvarado, Veracruz

Pese al derrame en la zona, la entidad aseguró que la muerte del delfín no está relacionada con factores ambientales o por contaminación por hidrocarburos, negando las versiones del ecocidio.

La evaluación apuntó a que se trataba de un ejemplar de la especie Tursips (delfín nariz de botella), mismo que ya presentaba un estado de descomposición avanzado.

El análisis físico determinó como causa de muerte una hemorragia severa derivada de una lesión traumática, al encontrarse la aleta caudal completamente separada.

De acuerdo con el comunicado, en el estómago se encontraron únicamente restos de alimentos en proceso de digestión, mientras que el tracto intestinal y vías respiratorias estaban libres de manchas respiratorias.

Derrame en el Golfo de México no tiene control: acusa Greenpeace

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha asegurado que la contaminación está controlada al 85% pero tanto Greenpeace México como la Red del Corredor Arrecifal han dejado claro que el derrame de petróleo sigue avanzando, dejando daños considerables en playas, zonas de pesca y lagunas.

A pesar de que las autoridades presumen la limpieza de diversas playas, pobladores acusan a que han sido ellos quienes han contenido la situación, sin material adecuado de protección.