Dan vida artificial a los partidos chiquitos en el Senado

De madrugada se hizo el milagrito en el Senado y el Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM) ganaron vida artificial al deslizar durante la discusión del plan B de laReforma Electoral u na reforma al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y permitir la distribución de votos cuando van en candidaturas comunes.

Con estas reformas evitan perder el registro en caso de obtener una baja votación.

El sanador Rogelio Zamora explico las reservas que presentó por la noche del miércoles.

“La modificación que estamos proponiendo al dictamen ya aprobado consiste en que se permita en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se reconozca el derecho de los partidos políticos a celebrar y a promover candidaturas comunes”.

Pero los senadores de oposición acusaron de un fraude a la voluntad popular así como de un pago de favores que cobro el verde al partido del presidente López Obrador para mantener su apoyo.

Así lo dijo el senador Damián Zepeda.

“Es un fraude pero no solo eso, compañeros, les van a dar pluris. Si votó el 1% por ellos no importa, ¿cuánto dice el convenio? 10 tengo 10% de pluris. No se vale, es un fraude abierto, tajante y completo (…) ¿Quieren tener representación en la cámara? Perfecto ganensela con votos, que vote la gente por ustedes y entonces tengan representación; no con un fraude en el convenio de coalición. Esa figura se declaró inconstitucional desde el 2008".

Mientras que Emilio Álvarez Icaza dijo que la transferencia de votos es prostitución política.

“Esta reforma se llama pago de favores para darle respiración artificial al partido verde y al PT. Se llama transferencia de votos. Incluso se trata de cuidar a aquellos partidos que en el argot se le conoce como la chiquillada aquellos que están teniendo que acudir al tribunal para ver si tienen el registro. Si la gente quiere que estén que estén y que tengan el registro las prerrogativas la representación. Si la gente no quiere no deben porque esto es un acto de prostitución electoral de engaño y defraude legalizado”.

Pero Zamora reviró que no se trata de una moneda de cambio para que el verde le de sus votos a Morena.

“No es transferencia porque no se le quitan los votos a un partido para dárselo a otro desde un inicio está claro los porcentajes en los que va a participar tres puntos el verde no va a condicionar ni condición o es más le hacemos a los compañeros de morena nosotros está reserva no la pusimos para condicionar nuestro voto a favor del dictamen”.

Por 58 votos a favor y 49 en contra se aprobó la reforma al artículo.

Mientras que la petista Geovana Bañuelos presentó una reforma al artículo 87 párrafo segundo fracción segunda de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que dice que “cada partido es responsable del ejercicio libre de sus prerrogativas y presentará por sí mismo la comprobación correspondiente”.

“Esto es exclusivamente la cuando participamos en procesos en los que vamos coaligados con algún otro instituto. En este caso nos declaramos nosotros orgullosos, como ya lo mencioné, de formar y de impulsar esta cuarta transformación y de hacer este acompañamiento con estos amigos de Morena del Partido Verde y del Partido Encuentro Social de acompañarlos en el gobierno, en el congreso y en la vida democrática de este país”, aclaró.

Pero el perredista Juan Manuel Fócil respondió que se trata nuevamente de un abuso de parte de los integrantes de la coalición juntos haremos historia.

“Hace rato precisamente un senador de Morena decía que los gastos de campaña de Peña Nieto fueron excesivos a raíz de eso fue que se aumentó la fiscalización de los partidos ahora ustedes mismos la están disminuyendo ustedes mismos están dejando abierto que no haya fiscalización de los partidos qué es un gravísimo error”, reclamó el del Sol Azteca.