El firmamento se prepara para exhibir uno de los sucesos más impactantes y accesibles de la astronomía moderna: el eclipse lunar total. Este fenómeno, identificado comúnmente bajo el nombre de Luna de Sangre, destaca no solo por su belleza estética, sino también porque puede disfrutarse a simple vista, sin la necesidad de herramientas tecnológicas y sin poner en peligro la salud ocular de los espectadores.

¿Por qué la luna se vuelve rojiza?

Este evento ocurre cuando nuestro planeta se sitúa de manera exacta entre el astro rey y el satélite natural. Durante este alineamiento, la Tierra bloquea la luz directa y proyecta su sombra sobre la superficie lunar.

Al atravesar la atmósfera terrestre, la iluminación solar se filtra, lo que provoca que la Luna abandone su brillo plateado para vestirse de tonalidades que van desde el anaranjado hasta un rojo cobrizo intenso.

Cronología y fases del evento astronómico de 2026

22:00 Horas del 2 de marzo

El proceso astronómico iniciará formalmente durante la noche del 2 de marzo de 2026, extendiéndose hasta las primeras horas de la jornada siguiente.

La observación será privilegiada en la mayor parte de América, permitiendo que los habitantes de México sean testigos directos de cada etapa del suceso. El ciclo comienza con la fase penumbral, un momento sutil donde el satélite experimenta un oscurecimiento leve, casi imperceptible para el ojo descuidado.

23:15 Horas del 2 de marzo

Conforme avanza la noche, se dará paso al eclipse parcial. En este punto, la silueta oscura de la Tierra empieza a invadir el disco lunar, cubriendo una fracción de este. Es el preludio necesario para alcanzar el clímax del evento, conocido como la totalidad.

Durante este periodo, que suele extenderse entre una hora y noventa minutos, la Luna de Sangre se manifiesta plenamente, mostrando su coloración característica y convirtiéndose en el centro de atención de observadores en todo el mundo.

01:30 Horas del 3 de marzo

Una vez concluida la fase de mayor esplendor, el satélite iniciará su salida gradual de la sombra terrestre, recuperando paulatinamente su luminosidad tradicional hasta finalizar el ciclo. Este espectáculo podrá ser apreciado no solo en territorio mexicano, sino también en los Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y en ciertas zonas del continente europeo occidental.

Tips para ver la Luna de Sangre

Para quienes deseen obtener la mejor experiencia, los expertos sugieren trasladarse a puntos con reducida contaminación de luz artificial y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas, ya que un cielo despejado es fundamental.

Aunque no es indispensable el uso de binoculares o telescopios, estos pueden emplearse si se busca un nivel de detalle más profundo. Para los entusiastas de la fotografía, se recomienda el uso de un trípode y configuraciones de obturación lenta para capturar con precisión los matices del fenómeno.

Más allá de su atractivo visual, la Luna de Sangre representa una ventana para comprender la mecánica celeste y la interacción constante entre el Sol, la Tierra y su satélite.

Su facilidad de acceso y el hecho de que no requiera filtros especiales la consolidan como una de las experiencias astronómicas más seguidas globalmente, fomentando el interés por la ciencia y la observación del espacio desde el propio hogar.

Guía para fotografiar el eclipse lunar

Para obtener los mejores resultados visuales durante la noche del 2 de marzo y la madrugada del 3 de marzo de 2026, sigue estas pautas técnicas:

Estabilidad y nitidez

Debido a que el eclipse ocurre en condiciones de baja luminosidad, es indispensable el uso de un trípode. Esto evitará que las imágenes salgan movidas o borrosas, permitiendo que la cámara permanezca totalmente inmóvil durante la captura.

Configuración de la exposición

Para lograr captar los tonos rojizos y cobrizos con claridad, debes utilizar ajustes de baja velocidad de obturación. Esto permite que el sensor de la cámara reciba luz durante más tiempo, revelando los colores que el ojo humano percibe durante la fase de totalidad.

Equipo adicional

Si bien el fenómeno se ve perfectamente a simple vista, si buscas una toma con mayor detalle de la superficie lunar, puedes acoplar la cámara a un telescopio o utilizar lentes de largo alcance. Sin embargo, para una fotografía de paisaje que incluya el entorno, la cámara estándar sobre el trípode será suficiente.

