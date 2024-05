Date Cuenta: Las campañas más chafas de la historia

A ver, raza. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla; y en una semana y media casi 100 millones de mexicanos estarán acudiendo a las urnas para ejercer su voto.

Pero dejen que les pregunte algo: ¿Están de acuerdo conmigo en que estas fueron las elecciones más chafas que han visto en su vida?

Pues antes de que llegue la veda electoral, hagamos un análisis de lo que vimos en los últimos meses y reflexionemos:

Punto número 1: la ilegalidad de todo el asunto

Estoy seguro de que todos se acuerdan, pero vale la pena repetirlo: estas campañas empezaron de manera ilegal y tramposa.

Ignorando por completo los tiempos electorales, dos de los candidatos se lanzaron a hacer promoción meses antes del inicio oficial de las campañas sin sufrir ninguna consecuencia.

¿Y las autoridades del INE? ¡Bien gracias! No hicieron absolutamente nada para corregir este evidente fuera de lugar.

Punto número 2: la falta de propuestas

Igual y ni se enteraron por lo aburrido de todo el asunto, pero ninguno de los candidatos ofreció un verdadero plan integral para solucionar las principales broncas de México: salud, educación, inseguridad o crecimiento económico. Si acaso, nos ofrecieron ocurrencias o más de lo mismo.

Ah claro… de lo que no se cansaron de prometer fue de regalar más y más dinero de nuestros impuestos en programas sociales. “Pero Juan Pablo”, dirán ustedes, “ya vimos que regalar dinero no funciona para reducir la pobreza”.

¡Eso es lo de menos, raza! Lo importante es ponerse el disfraz populista y entregar carretadas dinero ajeno.

Punto número 3: la violencia

Esta elección también apunta a ser una de las más violentas en la historia. Más de 30 candidatos han sido asesinados y decenas más han sido baleados o agredidos con violencia.

Así que mientras nosotros tenemos que esperar hasta el 02 de junio para ejercer nuestro voto, el crimen organizado ya empezó a elegir a sus candidatos a base de plomo.

Y punto número 4: la espotiza

Más allá de la violencia, lo más trágico de estas elecciones fueron los millones y millones de pesos desperdiciados en la espotiza. Porque claro, habiéndose robado los tiempos de radio y televisión, los partidos no tienen nada mejor que hacer que recetarnos horas y horas de comerciales chafos, aburridos y estúpidos.

¿Qué a nadie le sirven los spots para decidir su voto? ¡Eso es lo de menos! Lo importante es gastar nuestros impuestos a lo güey.

Pues ahí lo tienen, señoras y señores: otra elección llena de violencia. Otra elección sin propuestas. Otra elección repleta de ruido. Otra elección desperdiciada que será recordada -si acaso- por una canción bastante pegajosa.

Yo no sé ustedes, pero si los partidos nos van a seguir robando nuestros impuestos y nuestros tiempos de radio y televisión, por lo menos debemos obligarlos a que nos den un buen show.

¡Ni hablar, será para el 2030!

Pero primero… ¡Date Cuenta, compadre!