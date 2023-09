Date cuenta | Vacunas: La Ley de Herodes

La vida nos regala hermosos momentos, uno de ellos es la libertad y para ejemplificar es importante aterrizarlo en algo que las personas han hecho al menos una vez en la vida: Ir al supermercado. Esta actividad te permite elegir entre miles de marcas y productos que van desde leche, panes e incluso bebidas.

En contraste, los países comunistas no la tienen y como muestra de esto, sólo existe una marca de cada producto, dejando al consumidor sin voz. Aunque parezca lejano, en México existe un infame personaje que no conforme con las muertes que dejó durante la pandemia de Covid-19, limitó a la población a ponerse vacunas que no son aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sí, hablamos de Hugo López-Gatell, también conocido como Doctor Muerte.

No sólo impuso la Ley de Herodes con sus restricción, ahora se le ocurrió la brillante idea de competir por la jefatura de Gobierno de la CDMX…¡Absurdo!