¿De qué hablará AMLO en su próximo libro?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que publicará un nuevo libro en el que hablará sobre la relación que tuvo con Donald Trump cuando estaba al frente de la Casa Blanca en Estados Unidos, entre otros temas.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, AMLO admitió que puede haber dudas sobre cómo fue su relación con Trump, la cual se basó en el respeto mutuo.

Te recomendamos: INE atenta contra la democracia: AMLO, tras fallo sobre Félix Salgado

Al ser cuestionado por Henrik Brandão Jönsson, periodista de Suecia, sobre cómo un líder que dice ser de izquierda tuvo una buena relación con Trump, el presidente López Obrador respondió:

“Tú vas a ser el que origine esta confesión de mi parte o por tu pregunta voy a informar que estoy haciendo un libro y voy a tratar, entre otros temas, cómo fue la relación con el presidente Trump, más allá de lo que se conoce, para que se tenga una idea completa”.

El presidente López Obrador adelantó que el libro narrará a fondo cómo fue planeada su visita a Washington y también hablará sobre la petición que hizo para que Trump no hablara sobre el muro fronterizo.

“Porque, si se iba a hablar de eso, no iba a terminar bien la reunión y que no tenía caso que yo viajara tan lejos para ir a una confrontación política, y que era mucho más provechoso hablar del inicio del tratado comercial que ayuda mucho a los tres países de América del Norte, que es fundamental, y ellos aceptaron. Y fui a Casa Blanca y hubo dos discursos públicos y entrevistas, y no se tocó el tema del muro”, explicó el jefe del Ejecutivo.

AMLO dijo que cuando se propuso que los delincuentes mexicanos dedicados al tráfico de droga se consideraran como terroristas, que los miembros de las organizaciones delictivas de México fueran considerados terroristas, se manifestó inconformidad.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reveló que escribe un libro donde describirá la relación que tuvo con el expresidente de Estados Unidos, Donald #Trump y donde contará detalles de la reunión que sostuvo con el exmandatario en Washington pic.twitter.com/kNPXQZl18E — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 14, 2021

“Porque eso tiene una connotación distinta, eso da pie a que un país extranjero intervenga en la vida interna de otro país y, de acuerdo a nuestra política exterior, nosotros defendemos el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. Pero en el libro voy a contar más”, agregó el presidente López Obrador.

Cuántos libros ha escrito AMLO

El presidente López Obrador ha publicado 18 libros en un lapso de 33 años entre los que destaca el título Oye Trump, en el que habla sobre los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos y sobre los dichos racistas del magnate.

El último libro del mandatario que vio la luz en diciembre de 2019 con el título “Hacia una economía moral”.

En la mayoría de sus libros, López Obrador muestra un marcado gusto por la historia y por su estado natal, Tabasco. También revela sus proyectos políticos, batallas electorales y expresa su testimonio durante su carrera política.

AMLO vivía de las regalías de sus libros

Durante una gira por Colima, López Obrador reveló que vivía de las regalías de sus libros, tras ser llamado por el entonces candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, un “fantasma fiscal”.

“No lo vayan a decir, aquí entre nos, porque no quiero parecer presumido. Pero mi libro ‘2018: la salida’, un libro que escribí el año pasado, fue el más vendido en 2017 de autores mexicanos, al menos en la Gandhi fue el libro que más se vendió", dijo en esa ocasión el tabasqueño.