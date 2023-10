Muere Atsushi Sakurai, vocalista de Buck-Tick, a los 57 años: ¿Qué le pasó?

A través de un comunicado, la banda Buck-Tick, una de las agrupaciones de rock más importantes de Japón, anunció que Atsushi Sakurai, uno de los integrantes, murió hace unos cuantos días a los 57 años de edad.

De acuerdo con la página oficial de la banda, el funeral de Atsushi Sakurai se llevó a cabo de forma privada, esto por petición de los familiares.

“Los miembros y el personal están profundamente entristecidos que no podemos expresarlo con palabras (…) Nuestra más sincera gratitud a todos los fans que han apoyado a Atsushi Sakurai hasta ahora y a todos los involucrados”, declaró la agrupación japonesa en un comunicado.

¿De qué murió Atsushi Sakurai?

Atsushi Sakurai quien debutó junto con Buck-Tick en 1987, y tuvo éxitos como ‘Aku no Hana’ (Evil Flower) y ‘Just One More Kiss’, falleció el pasado jueves a la edad de 57 años, debido a una hemorragia del tronco encefálico.

Se reportó que el vocalista de Buck-Tick, fue llevado al hospital después de presentarse en un concierto en Yokohoma, debido a que presentó algunos problemas de salud durante esta presentación. Horas más tarde, Atsushi Sakurai perdió la vida en el hospital a causa de una hemorragia del tronco encefálico, conocida como una hemorragia intracerebral.

De acuerdo con la página oficial de la agrupación, la muerte de Atsushi Sakurai fue prematura, y a pesar de que la familia del vocalista pidió un funeral privado, los integrantes de Buck-Tick pidieron disculpas a las y los fanáticos por avisar hasta el día de hoy.

¿Qué puede causar una hemorragia en el cerebro?

De acuerdo con expertos en el sector salud, una hemorragia cerebral puede reducir el suministro de oxígeno al cerebro, generar una presión adicional en este órgano y matar las células cerebrales, pero ¿Qué puede causarla?

Las hemorragias cerebrales pueden ser causadas por problemas de salud congénitos o por algún accidente; sin embargo, estos son los motivos más comunes por los que puede surgir: