¿Es necesario contratar a un contador para hacer la declaración mensual ante el SAT?

La declaración anual llegó a su fin, pero ello no significa que las obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no continúen los próximos meses. De hecho, estas apenas podrían comenzar si te inscribiste, con ayuda de un contador o no, en el Registro Federal de Contribuyentes.

En México, la profesión de los contadores está ligada a la atención de personas que buscan declarar sus impuestos, pero en la realidad también cumplen la misión de orientar a los contribuyentes para tomar las mejores decisiones financieras.

¿Cuáles son los beneficios de contratar a un contador para hacer la declaración ante el SAT?

Lo primero a comprender es que el trabajo de un contador no se limita a ser únicamente el responsable de los números y generar la declaración ante el SAT. También son conocedores de todas las reglas, normas, códigos y disposiciones que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Congreso de la Unión.

Por esta razón, un contador permite verificar que la información a declarar ante el SAT sea verídica y la más acorde a tus ingresos. Esto evitará posibles inconsistencias y hasta multas, recargos o alguna sanción mayor como las que emite el organismo por incumplimiento.

Verifica la información y ayuda a corregir los errores más comunes ante el SAT .

. Analiza y envía la declaración conforme a los ingresos reportados por el cliente.

Hace trámites en representación del contribuyente y evita retrasos.

Verifica y confirma que los clientes estén al día y sin conflictos con la autoridad.

¿Cuánto cobra un contador por hacer declaraciones?

En México, los contadores suelen ajustar su precio bajo distintos parámetros, pero principalmente se basan en fórmulas que van desde el nivel de ingreso de los contribuyentes, hasta el número de trámites o servicios que requiere realizar ante el SAT, el más conocido de ellos: la declaración anual.

Por lo regular, en algunos estados un contador cobra entre 500 a mil 500 pesos por realizar la declaración mensual para personas físicas. Este monto puede elevarse cuando se trata de la declaración anual.

¿Cómo puedo hacer mi declaración de impuestos sin un contador?

El primer paso para realizar la declaración mensual ante el SAT es dirigirte al sitio del organismo de Hacienda, específicamente, al apartado de “Declaraciones” para seleccionar “Pagos provisionales o definitivos”. El proceso iniciará una vez que presiones la opción “Presenta tus pagos provisionales o definitivos de personas físicas”.

Para esto necesitarán tu RFC y tu contraseña o la firma electrónica para agilizar el trámite. En caso de tener dudas, recuerda que instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrecen asesoría gratuita para todo aquel interesado, si esto no es suficiente puedes consultar los tutoriales del SAT aquí.