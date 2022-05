Declaraciones de amigos y asistentes dicen que Debanhi no quiso ayuda

Detalles no revelados hasta ahora de lo que pasó en la que fue una noche fatídica para Debanhi Escobar, salen ahora a la luz a través de fragmentos del expediente del caso.

La mayoría de los testimonios de los amigos de la joven y de quienes interactuaron con ella ese 9 de abril coinciden que la joven estuvo tomando bebidas alcohólicas de manera “imprudente” e intentaron ayudarla, pero se negó a recibir el apoyo.

Estas revelaciones constan en un expediente de la investigación que hasta ahora no ha salido a la luz pública, pero que una fuente acreditada compartió.

Este es el testimonio de un joven identificado como “kokesioo”, quien dijo conocerla desde el 11 de febrero pasado, afirma en dicha declaración ministerial que coincidió con ella en la fiesta previa a la de la Quinta “El Diamante” y que incluso él y otro amigo, a quien en el expediente identifica como “castañeda”, llevaron a Debanhi y a sus amigas a comprar una botella de vodka y un refresco a una tienda de conveniencia.

“Al llegar a la tienda observé que Debanhi compró una botella azul de la cual solo sé que contenía vodka, saliendo de la tienda nos regresamos a la fiesta”, se lee en una de las declaraciones.

“Posteriormente, siendo las 12:20 horas me ofrece de su bebida y al probarla me percato que está demasiado cargada de alcohol, le recomendé que la rebajara con refresco, a lo que me contestó: ‘nombre mira, como agua me la tomo”, relató el testigo.

Otro amigo, quien dijo que la conoció en enero pasado señaló que Debanhi le marcaba en la madrugada para que la “acompañara a fiestas”, y la describió en el expediente como “muy fiestera”.

“Me hablaba cuando quería que la acompañara a las fiestas regularmente a las 2:00 ó 3:00 de la mañana”, está documentado en la carpeta de investigación.

“En otra ocasión, en el mes de marzo, yo la invité a una fiesta en San Nicolás, me contestó los mensajes que sí podía, esto alrededor de las 2:00 de la mañana, llegó, estuvo conmigo y como a las 8 o 9 de la mañana le pedí un taxi para que se fuera a su casa”, declaró el amigo de Debanhi ante la Fiscalía.

Según un testimonio de un asistente de la Quinta “El Diamante” contenido en el expediente, asegura que trató de ayudarla, ante el estado inconveniente en el que se encontraba.

“Estaba en un estado inconsciente (...) Insistí en ofrecerme a llevarlas, pero en todo momento se negó a aceptar mi ayuda”. Se puede leer en uno de los testimonios dentro de la carpeta de investigación.

“Su amiga comenzó a decirme que ella se había puesto muy borracha y se había puesto muy intensa, que ya la querían llevar a su casa ya que siempre se ponía así, ante la forma de expresarse de la chava, insistí en ofrecer mi ayuda, pero nuevamente se negó", dijo un amigo de Debanhi.

El expediente revela más testimonios con detalles que no se conocían del caso, sobre frecuentes salidas de la joven.