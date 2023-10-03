Declaran culpable a hombre que aventó a ‘Scooby’ a cazo con aceite hirviendo en Edomex

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México declaró culpable del delito de crueldad animal a Sergio "N", el sujeto que arrojó al perrito 'Scooby' a un cazo con aceite hirviendo en Tecámac; podría recibir una sentencia de hasta seis años.

En audiencia realizada en la entidad, la jueza validó todas las pruebas que otorgó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y fijó para el próximo lunes la audiencia para dictar sentencia, así como la reparación del daño que deberá cubrir por este hecho que indignó a la sociedad.

Sergio N fue detenido el pasado mes de mayo cuando se encontraba en la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México. Ese mismo día, fue trasladado al Edomex donde fue presentado para responder por el delito de crueldad animal y provocar la muerte de un 'lomito'.

Hombre lanza a perrito a cazo con aceite hirviendo

Una grabación exhibió el momento en que Sergio "N" lanzó a 'Scooby' a un cazo con aceite hirviendo al salir de una carnicería en la que, minutos antes, discutió con un empleado a quien amenazó con un arma de fuego porque no lo atendieron como exigió a su llegada al establecimiento.

La asociación “Peludos desamparados” condenó estos hechos y narró que, una vez que cometió el delito, Sergio "N" se fue con total impunidad a bordo de su vehículo mientras los trabajadores de la carnicería intentaron rescatar a 'Scooby', el cual falleció momentos más tarde.

Este hecho indignó a la sociedad de Tecámac, Estado de México, quienes exigieron a las autoridades detener y procesar al hombre que ahora fue declarado culpable de maltrato animal.

Podría ser sentenciado a 6 años de prisión

Lety Varela, exactivista y extitular de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que el próximo lunes Sergio "N" podría ser sentenciado a un máximo de seis años de prisión por el delito de crueldad animal.

🚨#AlertaADN

¡Se hizo justicia para 'Scooby'! Una jueza de #Edomex declaró culpable de maltrato animal a Sergio 'N' por haber arrojado al perrito 'Scooby' a un cazo con aceite hirviendo en #Tecámac. El lunes 9 de octubre será la audiencia de individualización de sanciones y… pic.twitter.com/rBZYWleQVD — adn40 (@adn40) October 3, 2023

En su cuenta de X, antes Twitter, añadió que, según el abogado de Sergio "N", el también expolicía se encuentra arrepentido de sus hechos.