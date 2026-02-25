“Agárrense, nos van a quemar”: Así fue la valiente maniobra de un chofer para salvar a sus pasajeros de narcobloqueo en Jalisco

Entre las crónicas de terror que dejó el pasado domingo en Jalisco, tras el operativo donde murió Nemesio Oseguera,"El Mencho" ha surgido una historia que soprendió a las redes sociales. Un chofer de la ruta Valles demostró una valentía fuera de serie al evitar que su unidad fuera utilizada para un narcobloqueo.

Intento de narcobloqueo en Jalisco

Todo ocurrió mientras el camión circulaba con normalidad y, de pronto, una camioneta blanca intentó cerrarle el paso de forma agresiva.

El objetivo, según los testimonios, era obligar a los pasajeros a bajar para después prenderle fuego al camión, una táctica que se repitió en varios puntos de la ciudad ese día.

Así salvó el chofer a sus pasajeros de narcobloqueo

Al darse cuenta de la trampa, el conductor no se dejó intimidar. Lejos de frenar, aceleró a fondo. En el video de la cámara de seguridad se escucha al chofer gritarle a los usuarios "¡agárrense!", mientras decidía chocar directamente al vehículo particular que lo bloqueaba.

En una maniobra llena de adrenalina, logró impactar la camioneta contra el muro de contención, dejándola completamente inservible sobre la vía.

El domingo estuvo lleno de historias de terror… pero también de héroes.



En Jalisco, un conductor de transporte público enfrentó una situación que pudo terminar en tragedia.



Una camioneta blanca intentó cerrarle el paso, presuntamente para bajar a los pasajeros y prender fuego… pic.twitter.com/o6xzCxhIfI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2026

Maniobras de escape ante narcobloqueo

Tras el fuerte choque, el trabajador del volante no se detuvo. Aunque el camión sufrió daños importantes, el chofer mantuvo el control y les pidió a todos que se agacharan ante el miedo de que los delincuentes comenzaran a disparar para detener su huida.

Gracias a su rápida reacción y a que decidió no parar, todos los pasajeros lograron salir sanos y salvos de la zona de peligro.

Delincuentes lograron escapar

Desde la cámara de un local cercano se pudo observar que, tras el impacto, al menos cinco hombres bajaron de la camioneta blanca y cruzaron la calle corriendo, abandonando su vehículo destruido en el lugar.

Aunque no se alcanza a distinguir si estaban armados, la forma en que intentaron acorralar al transporte público coincide con los ataques sistemáticos registrados tras la muerte del líder del CJNG.

¡Héroe al volante! 🚌💥 En medio de la tensión en Jalisco, un chofer de transporte público no lo pensó dos veces: aceleró y embistió un vehículo que intentaba bloquearle el paso. Gracias a su rápida reacción, puso a salvo a todos sus pasajeros pic.twitter.com/39VPEsVbyI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 25, 2026

Acto de valor del chofer se hizo viral

Hoy, el video de este conductor circula en redes sociales mostrando la valentía y rapidez con la que enfrentó a los delincuentes armados, incluso arriesgando su propia vida.