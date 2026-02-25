Rescatan a alcaldesa de San Agustín Amatengo, Oaxaca tras ser secuestrada por pobladores

Un hecho inédito sacudió este día al Congreso del Estado de Oaxaca, donde un grupo de pobladores irrumpió en el salón de plenos y retiró por la fuerza a la alcaldesa de San Agustín Amatengo, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, ante la mirada de legisladores y personal del recinto.

De acuerdo con testimonios, los inconformes exigían la destitución de la edil tras acusaciones de presunta corrupción y desvío millonario de recursos municipales. Al no concretarse alguna resolución inmediata, decidieron ingresar al Poder Legislativo y sacarla del lugar para trasladarla hacia su municipio.

El episodio ocurrió sin que se reportara una intervención inmediata dentro del salón de sesiones, lo que ha generado cuestionamientos sobre la seguridad en la sede legislativa y la capacidad institucional para contener conflictos políticos.

Irrupción en Congreso de Oaxaca y secuestro de alcaldesa

Los hechos se registraron mientras sesionaba la LXVI Legislatura. Según versiones de asistentes, los manifestantes superaron los filtros de seguridad, ingresaron al recinto y confrontaron tanto a la alcaldesa como a diputados presentes.

La presidenta municipal fue golpeada y retenida contra su voluntad antes de ser subida a un vehículo con dirección a San Agustín Amatengo. Horas más tarde, autoridades estatales informaron que fue rescatada durante el trayecto, aunque hasta el momento no se ha detallado su estado de salud.

Trascendió que al menos 15 personas fueron detenidas en el operativo de rescate; sin embargo, las autoridades no han emitido un informe oficial con el saldo completo de la intervención.

#Oaxaca - Así fue el rescate de la Presidenta Municipal de San Agustín Amatengo, tras una persecución de la Policía Vial, Policía Estatal y el C5i, elementos de la Policía Vial Estatal lograron dar alcance a la ambulancia donde era trasladada por pobladores de su comunidad pic.twitter.com/28YdNJ8YV7 — Oaxaca Digital (@Oaxaca_Digital) February 24, 2026

Pronunciamiento del Congreso de Oaxaca tras levantamiento de la alcaldesa

Tras los hechos, la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca emitió un pronunciamiento en el que condenó enérgicamente lo ocurrido.

En el documento, las y los diputados señalaron que pobladores de San Agustín Amatengo agredieron a la diputada Concepción Rueda Gómez y a la presidenta municipal, a quien golpearon y retuvieron contra su voluntad.

“Solicitamos se investiguen y sancionen a las personas responsables de tan lamentables hechos porque la violencia nunca será el camino para dirimir las diferencias entre habitantes de las comunidades”, se lee en el posicionamiento.

Además, reafirmaron que el Congreso es el espacio legítimo para el diálogo y los acuerdos, subrayando que toda diferencia debe resolverse dentro del marco de la ley.

Cuestionamientos por seguridad y gobernabilidad en Oaxaca

El episodio ha sido calificado como uno de los más graves en la historia reciente del Poder Legislativo estatal. Analistas locales advierten que la irrupción y el retiro forzado de una autoridad municipal dentro del Congreso exhiben fallas en los protocolos de seguridad y en los mecanismos de mediación política.

La crisis también pone bajo la lupa la capacidad de las instituciones para atender denuncias ciudadanas sin que escalen a actos de violencia.

Hasta ahora, no se ha confirmado si se iniciarán procesos penales adicionales contra los detenidos ni si habrá responsabilidades administrativas por las omisiones en el resguardo del recinto legislativo.

El caso mantiene la atención pública en Oaxaca, donde la exigencia de justicia y rendición de cuentas se mezcla con la preocupación por la estabilidad institucional.