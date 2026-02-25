Asesinan a balazos a Bernardo Soriano, ex subprocurador de delitos de alto impacto en Baja California Sur

La mañana de este miércoles, la tranquilidad en La Paz, Baja California Sur, se rompió con un ataque directo. El doctor Bernardo Soriano Castro, quien durante casi una década fue uno de los hombres más poderosos en la investigación de crímenes graves en el estado, fue asesinado a tiros mientras viajaba en su vehículo.

¿Qué cargo tenía Bernardo Soriano en Baja California?

Bernardo Soriano no era un desconocido para el sistema de justicia. Durante diez años trabajó en la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto (SADAI). Primero fue fiscal de asuntos especiales y, desde 2018 hasta septiembre de 2025, llevó las riendas como subprocurador.

Su labor consistía, precisamente, en combatir a los grupos más peligrosos de la región, un puesto que siempre lo mantuvo en la línea de fuego.

Bernardo habría hecho denuncias contra instituciones gubernamentales

A pesar de su larga trayectoria, los últimos meses de Soriano estuvieron marcados por el conflicto. Según medios locales, siendo subprocurador, levantó la voz para señalar que a su equipo le faltaba capacitación y equipo adecuado para trabajar.

Tras estas quejas, fue removido de su cargo y enviado al Centro Interdisciplinario de Ciencias Penales. Sin embargo, lejos de callarse, volvió a denunciar irregularidades, lo que finalmente provocó su despido bajo el argumento de "pérdida de confianza".

El choque con el Gobierno de Baja California Sur

Su salida no fue silenciosa, pues el exfuncionario hizo una serie de declaraciones en medios locales contra la institución donde laboró. El propio gobernador, Víctor Manuel Castro Cosío, llegó a cuestionar públicamente la calidad moral de Soriano, acusándolo de querer manchar la imagen de la institución tras ser destituido.

Mientras el exfuncionario insistía en que había fallas internas, desde el gobierno se veía su postura como una reacción negativa a su despido, ocurrido apenas en febrero de este año.

Procuraduría de Baja California Sur confirma la muerte

Tras confirmarse el asesinato, la PGJE lanzó un comunicado lamentando profundamente la muerte de quien fuera su colaborador por tantos años. La institución destacó su "compromiso y vocación de servicio" a pesar de los roces recientes. Además, informaron que ya se activaron los protocolos de investigación para dar con los responsables y asegurar que este ataque no quede impune.

🚨#AlertaADN



Medios locales reportan el asesinato de Bernardo Soriano Castro, ex subprocurador de Delitos de Alto Impacto cuando viajaba en su vehículo esta mañana en La Paz



🔴Bernardo Soriano había sido removido de la PGJE de BCS por “pérdida de confianza” pic.twitter.com/4zYkTAXX4H — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 25, 2026

Inician investigación por asesinato de Bernardo Soriano

Por ahora, las autoridades mencionaron estar trabajando para esclarecer si el móvil del crimen tiene que ver con su pasado como fiscal o con sus recientes conflictos institucionales.