Catia desapareció en la Cañada del Gallo; emiten Alerta AMBER en el Edomex

Catia García Ruiz, de 15 años, desapareció el 14 de febrero de 2026 en el Estado de México (Edomex). La Fiscalía de la entidad emitió la Alerta AMBER para poder dar con su paradero.

La menor de edad tiene 1.58 metros de estatura, complexión delgada, cara redonda, tez morena, cejas pobladas, cabello negro lacio, ojos negros grandes, nariz recta, boca mediana, labios medianos y mentón redondo.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía una chamarra color verde olivo, pants negro con dos franjas blancas y tenis negros. Catia García Ruiz desapareció en la comunidad de Cañada del Gallo, en el municipio de Acambay.

La Fiscalía del Edomex pone a disposición de la población el número 800 89 029 40 para brindar información que lleve a la ubicación de la menor, ya que temen que sea víctima de la comisión de un delito.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/xtlhXUw3sb — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 24, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

Cuando se emite una Alerta AMBER, la información del menor se distribuye a través de diversos canales de comunicación. Entre ellos se encuentran estaciones de radio, canales de televisión, carteles en la vía pública, así como teléfonos celulares y otros dispositivos con capacidad para recibir notificaciones.

Gracias a esta amplia difusión, el sistema busca llegar al mayor número de personas posible en el menor tiempo, lo que resulta clave en situaciones donde cada minuto cuenta.

El esquema de Alerta AMBER opera en al menos 27 países, entre los que se encuentran México y Estados Unidos, lo que ha permitido establecer un mecanismo de colaboración internacional ante casos de desaparición infantil.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER, es necesario realizar una llamada al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares del menor deben acudir al Ministerio Público correspondiente en su localidad para agilizar el proceso. La activación de la alerta es inmediata una vez que no se cuenta con información sobre el paradero del menor de edad.

Este procedimiento busca reducir los tiempos de respuesta y fortalecer la coordinación entre autoridades y sociedad en la búsqueda urgente de menores desaparecidos.