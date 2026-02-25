“Fue un gran amigo”: Entre lágrimas y aplausos, dan el último adiós a Mario Tejeda, policía fallecido tras operativo contra “El Mencho”

La violencia del pasado domingo dejó un vacío imposible de llenar en la Fiscalía del Estado de Jalisco. Entre las bajas de esa jornada destaca la de Mario Fernando Tejeda Mora, un Policía de Investigación que perdió la vida en cumplimiento de su deber mientras enfrentaba a civiles armados que se desplegaron desupués del operativo contra "El Mencho".

Su partida no solo es una cifra oficial, sino el adiós a un hombre reconocido por su entrega total a la justicia.

Enfrentamiento en Jalisco tras caída de "El Mencho"

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Patria y Federalismo, en los límites entre Guadalajara y Zapopan. Durante el tiroteo, el comandante del área de Personas Fallecidas No Identificadas resultó herido de gravedad.

A pesar de que fue trasladado de inmediato al Hospital de Zoquipan para intentar salvarlo, falleció poco tiempo después debido a la seriedad de sus lesiones.

El último adiós a policía fallecido

Este martes, el ambiente en Tonalá fue de absoluta solemnidad. En un homenaje de cuerpo presente, familiares, amigos y sus compañeros de la Fiscalía se reunieron para darle el último adiós.

Entre patrullas y rostros desencajados, el féretro de Mario fue escoltado por quienes compartieron con él los riesgos diarios de la seguridad en el estado.

"Un gran amigo y un buen patrón": Así describían al policía

Más allá del uniforme, quienes conocieron a Mario por fuera de la Fiscalía lo recuerdan como una persona excepcional. Vecinos y amigos de hace más de dos décadas expresaron su dolor ante una despedida que calificaron como "muy dura".

Para ellos, se fue un gran amigo, un vecino ejemplar y un jefe que sabía tratar a su gente con respeto, dejando un hueco que será difícil de sanar en su comunidad.

Huella imborrable en la Fiscalía de Jalisco

La Fiscalía General del Estado emitió un mensaje oficial donde lamentó profundamente la pérdida de su elemento. La dependencia destacó que la vocación, valentía y el compromiso de Mario Fernando Tejeda dejan una marca que no se borrará dentro de la institución.

Su memoria fue puesta como un ejemplo de lealtad para todos aquellos que siguen en la lucha por la justicia en Jalisco.

EL MENCHO ABATIDO: El Gobierno de Jalisco confirmó la muerte del comandante Mario Tejeda, policía investigador A, quien participó en el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Pérdida de vidas tras la caída de "El Mencho"

La muerte de Mario se suma a las historias de sacrificio que marcaron el fin de semana tras los operativos federales. Mientras la ciudad intenta retomar su ritmo, el nombre de este policía investigador se une al de otros héroes que no dudaron en ponerse frente al peligro.

Su familia hoy enfrenta el dolor de la pérdida, pero con el orgullo de saber que Mario cumplió con su misión hasta el último momento.