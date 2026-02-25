¡Los hicieron esperar por horas! Alumnos colapsan por frío en evento del Día de la Bandera en Veracruz

Durante la mañana de este martes 24 de febrero, al menos 16 alumnos presentaron malestares y algunos se desmayaron durante el acto cívico por el Día de la Bandera, realizado en Xalapa, Veracruz.

Esto luego de haber sido citados desde temprana hora y permanecer por varias horas a la intemperie, a pesar de las bajas temperaturas que se registraron en la región.

El evento fue organizado por el Gobierno de Veracruz y encabezado por la gobernadora Rocío Nahle García, en el marco de la conmemoración del lábaro patrio.

¿Qué ocurrió durante el evento del Día de la Bandera en Xalapa, Veracruz?

De acuerdo con testimonios, los estudiantes fueron citados desde las 7:30 de la mañana, sin embargo, el inicio del acto se retrasó, lo que obligó a los menores a permanecer de pie por cerca de dos horas y media, expuestos a las bajas temperaturas.

Mientras la mandataria estatal pronunciaba su discurso en el Parque Juárez, varios alumnos de distintas escuelas comenzaron a desvanecerse, generando momentos de tensión entre los presentes.

El coordinador del Centro Regulador de Urgencias Médicas, Yair Escalona, informó que los estudiantes presentaron malestares generales, principalmente náuseas, frío intenso y descompensación física, descartando problemas graves de salud.

Paramédicos en el lugar señalaron que el clima gélido fue un factor determinante, ya que algunos menores mostraban cuadros de hipotermia.

Emergencia en Veracruz superó a las autoridades

La magnitud de la situación rebasó la capacidad de las unidades médicas asignadas al evento, por lo que fue necesaria la movilización de al menos diez ambulancias para el traslado de los estudiantes a hospitales cercanos.

Padres de familia y maestros vivieron minutos de angustia, porque los servicios de emergencia se vieron saturados ante el número de afectados, según se reportó en un inicio.

Aunque la mayoría de los menores fueron dados de alta horas después, el accidente evidenció la falta de planeación para emergencia del acto cívico.

Por ello, no sorprende que los familiares de los alumnos afectados manifestaran su molestia, señalando que la larga espera, el no brindarles alimentos y la exposición al frío influyeron en el estado de salud de los menores.