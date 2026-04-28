Escándalo por agentes de la CIA en México: el conflicto en Chihuahua y la captura de ‘El Jardinero’

La reciente revelación sobre la operación de agentes de la CIA en México ha desatado un verdadero huracán político a nivel nacional.

Por un lado, el debate legislativo arde en el Senado con severas acusaciones. Por el otro, las fuerzas de seguridad demuestran en el terreno una realidad innegable.

La inteligencia de EU se ha convertido en una pieza fundamental para desmantelar laboratorios clandestinos y lograr capturas de alto perfil.

El conflicto político en Chihuahua

El epicentro de esta tormenta está en el norte del país. La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, se encuentra bajo un intenso fuego cruzado.

Todo estalló tras hacerse pública la participación de elementos estadounidenses en operativos de seguridad dentro de la sierra de su estado.

Los senadores de Morena se lanzaron con todo contra la mandataria. Incluso, exigen formalmente la desaparición de poderes en la entidad.

¿Su argumento principal? Plantean llevarla a prisión por presuntos delitos contra la soberanía nacional y traición a la patria.

Sin embargo, el gobierno federal tuvo que salir a aclarar la situación. El titular de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que la gobernadora no sabía que estos elementos norteamericanos operaban en campo.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció dos investigaciones formales. Buscan determinar si realmente se cometieron delitos en materia de seguridad nacional durante estas misiones conjuntas.

El éxito táctico: La caída de ‘El Jardinero’

El impacto de los agentes de la CIA en México y otras agencias extranjeras tiene una cara muy distinta en la operatividad. El intercambio de información estratégica está dando golpes letales al crimen organizado.

El ejemplo más claro de los últimos días es el impresionante operativo de la Marina contra Audias Flores Silva, mejor conocido como ‘El Jardinero’.

Tras un seguimiento minucioso desde principios de 2024, las autoridades estadounidenses proporcionaron las coordenadas exactas de este peligroso líder criminal.

La captura de ‘El Jardinero’ fue digna de una película de acción en las inmediaciones de Santa María del Oro, Nayarit.

¿Quién es Audias Flores Silva, “El Jardinero” del CJNG? Crímenes de un capo que EU quiere en sus manos

Las fuerzas armadas sitiaron por tierra y aire el vehículo del capo. Al verse acorralado y traicionado por su evidente sobrepeso y mala condición física, intentó una fuga desesperada a pie.

Su último recurso fue arrastrarse para esconderse en un desagüe que pasaba por debajo de la carretera. Fue inútil; los marinos lo tenían claramente en la mira, lo rodearon y lo sometieron.

Los números de un operativo milimétrico

Para dimensionar la magnitud de este golpe histórico, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, compartió cifras reveladoras sobre la movilización:



520 elementos de las fuerzas del orden desplegados.

de las fuerzas del orden desplegados. 6 helicópteros y 4 aviones vigilando desde el aire.

y vigilando desde el aire. 60 vehículos terrestres sitiando toda la zona perimetral.

terrestres sitiando toda la zona perimetral. 2.5 horas en total para ejecutar la captura y extracción.

Este criminal era uno de los objetivos prioritarios a nivel binacional; la DEA ofrecía cinco millones de dólares de recompensa por su cabeza.

Además, en una acción casi simultánea en Zapopan, Jalisco, cayó su principal operador financiero, César ‘N’, alias ‘El Güero Conta’.

Hoy, el mapeo de escondites por parte de la inteligencia extranjera obliga a las autoridades mexicanas a actuar de inmediato y sin titubeos.

Tener la ubicación exacta de un capo y no movilizarse pondría al gobierno en evidencia internacional por encubrimiento. La realidad en las calles demuestra que esta coordinación es hoy la herramienta más certera.