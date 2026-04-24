Yunes regresa al Senado en medio de críticas por su apoyo a la reforma judicial

La reaparición de Miguel Ángel Yunes Linares en el Senado volvió a generar polémica. El exmandatario regresó como senador suplente para ocupar el lugar de su hijo, en medio de críticas por su voto a favor de la reforma judicial impulsada por Morena.

Su presencia no pasó desapercibida. Cuestionado por medios, Yunes evitó profundizar en el tema y aseguró que lo ocurrido “ya está en la historia”, lo que solo avivó el debate en torno a su papel en una de las decisiones legislativas más controvertidas de los últimos años.

¿Por qué genera polémica el regreso de Yunes al Senado?

El tema central es su voto a favor de la reforma judicial, una decisión que, según sus críticos, fue clave para que el bloque oficialista alcanzara los números necesarios.

Desde entonces, se ha señalado que su respaldo representó un giro político inesperado, considerando su pasado como opositor. Incluso dentro de su propio partido hubo reclamos, como el del senador Marko Cortés, quien lo acusó de traicionar no solo a su bancada, sino a quienes votaron por un contrapeso en el Congreso.

Señalamientos y polémicas que rodean a la familia Yunes

La figura de Yunes Linares ha estado marcada por múltiples acusaciones a lo largo de su carrera política. Diversos actores políticos y organismos han señalado presuntos casos de desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y manejo irregular de contratos durante su paso por el gobierno de Veracruz y otras responsabilidades públicas.

Incluso, la lideresa sindical Elba Esther Gordillo llegó a acusarlo públicamente de irregularidades millonarias durante su gestión en el ISSSTE.

Además, instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) han sido mencionadas en relación con expedientes que, según versiones, estarían vinculados a investigaciones en su contra.

¿Qué se sabe sobre supuestas investigaciones y visas?

En los últimos años también han circulado versiones sobre posibles investigaciones en Estados Unidos, relacionadas con presunto lavado de dinero. Estas especulaciones se intensificaron tras la difusión de un audio en el que Yunes hablaba sobre problemas con su visa.

Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de autoridades estadounidenses sobre alguna sanción migratoria en su contra o de su familia.

Lo que sí ha llamado la atención es que los Yunes han sido vistos recientemente en destinos como Europa, pero no en Estados Unidos, donde anteriormente tenían propiedades.

El papel de su hijo en el Senado y la reforma judicial

El regreso de Yunes Linares al Senado se dio luego de que su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, solicitara licencia. Fue en ese contexto que el exgobernador ocupó el escaño y participó en la votación de la reforma judicial, lo que detonó una ola de críticas tanto dentro como fuera del ámbito político.

Llama la atención que años atrás, Yunes Linares fue uno de los principales críticos de Andrés Manuel López Obrador, a quien cuestionaba por supuestos vínculos y decisiones políticas.

Hoy, su participación en una reforma impulsada por el bloque cercano al oficialismo ha generado cuestionamientos sobre su congruencia política.

