El ‘supersobrino’ de la Marina en manos de Milei: La pieza que Trump espera para exhibir a políticos mexicanos

La tensión diplomática entre Buenos Aires y la Ciudad de México ha escalado a un terreno pantanoso donde la seguridad nacional y los secretos de pasillo cobran protagonismo. El presidente argentino, Javier Milei, convertido hoy en el aliado estratégico de Donald Trump en el hemisferio, sostiene una carta que podría sacudir los cimientos del oficialismo mexicano: el control sobre la información del huachicol fiscal y el destino del llamado ‘supersobrino’ de la Marina.

El escudo de seguridad que apunta a México

Durante el reciente anuncio del escudo de seguridad que involucra a 20 naciones, el mensaje desde Washington fue contundente. Trump no solo ratificó su alianza con Milei, sino que señaló directamente el origen del conflicto regional.

‘Debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México’, sentenció el mandatario estadounidense, dejando claro que el flujo de combustible ilegal y el lavado de dinero son prioridades en su agenda de seguridad.

En este tablero, la figura del Contralmirante vinculado a las redes de hidrocarburos se vuelve vital. Milei tiene en sus manos la decisión de otorgar asilo político a una pieza clave que conoce las entrañas del delito de huachicol fiscal, una estructura que presuntamente involucra a políticos de alto nivel y grupos criminales que operan con impunidad en territorio mexicano.

¿Por qué el asilo del ‘supersobrino’ inquieta a Morena?

La administración argentina ha sido blanco de críticas constantes por parte de políticos morenistas, pero el escenario ha cambiado. De la descalificación retórica se ha pasado a una vulnerabilidad estratégica. Si Milei decide ‘papear’ (como se dice en el argot digital) a sus detractores filtrando o procesando la información obtenida, el costo político para el Gobierno mexicano sería incalculable.

La información sobre el huachicol fiscal no es solo un expediente judicial; es el hilo negro que conecta el financiamiento ilícito con la estructura de poder. Con el respaldo de Trump, Milei no solo busca limpiar el hemisferio de criminalidad, sino también consolidar un bloque que exponga las fallas de los gobiernos que, a su juicio, han permitido que el caos se orqueste desde su propio suelo.