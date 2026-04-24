¿Intervención extranjera? Polémica por agentes de la CIA que operan en México

Esta semana la relación entre México y Estados Unidos otra vez se complicó. Ahora porque se reveló que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) cooperan contra el narco en México y eso cayó muy mal al gobierno federal.

En Chihuahua murieron dos agentes encubiertos de la CIA y dos oficiales de la fiscalía de ese estado tras un accidente ocurrido mientras regresaban de un operativo. Los miembros de la Agencia Estatal de Investigación y los dos estadounidensesiIban en una camioneta.

¿EU está violando la soberanía de México por presencia de agentes de la CIA?

La pregunta es si el trabajo de las agencias de Estados Unidos en colaboración con el Ejército para combatir al narco es un atentado a la seguridad nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que con esas acciones contra el narco, Estados Unidos está violando la soberanía.

“La soberanía no se negocia. Se colabora, se coordina, pero en el marco de nuestras leyes, de nuestra Constitución y de la defensa de nuestra soberanía”, expresó la presidenta de México.

El caso de los agentes de la CIA se ha empujado a la arena electoral para algunos morenistas. Esto resulta conveniente a poco más de un mes de que destapen a sus corcholatas y empiecen con lo que podría calificarse como actos anticipados de campaña. Lo de la CIA es un buen filón político.

Sheinbaum pide a gobernadores que respeten la soberanía

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, está bajo fuego de la 4T, que está indignada porque ella sí combate a los cárteles de la droga.

Versiones de prensa aseguran que, además de Chihuahua, los gobiernos de Nuevo León —que es de Movimiento Ciudadano— y Sonora —que es morenista— también reciben ayuda de agentes estadounidenses.

La presidenta dijo que, independientemente de banderas políticas, envió una carta a todos los gobernadores del país para que respeten la ley y la soberanía.

“Si ustedes quieren colaborar con alguna agencia en materia de seguridad de los Estados Unidos o de algún otro país, es importante que se siga lo que dice la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional”, externó.

Maru Campos ordenó la creación de una unidad especializada para investigar el operativo en la Sierra Tarahumara. Como sea, las acusaciones y demandas de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua la colocaron ya en la lista de aspirantes del PAN en la carrera electoral.

Embajador de EU en México pide controlar la corrupción

Esta semana retumbaron en los pasillos de Palacio las palabras de Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, con la advertencia de que México tiene que controlar la corrupción y acabar con la impunidad.

“Para que esta inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Cuando existen, las empresas crecen y generan prosperidad para todos”, dijo.

¿Qué pasará con el T-MEC?

Así de mal está la relación con Estados Unidos que poco ayuda en la renegociación del T-MEC. Por más que Marcelo Ebrard se encuentre negociando, soportando presiones y el dedito acusador de Jamieson Greer, el representante comercial de Estados Unidos, en ese ambiente arrancaron las reuniones preparatorias para la revisión formal, con buenos deseos, pero sin grandes expectativas para México.

“Sabemos que es muy difícil pensar en que van a desaparecer los aranceles. Lo que estamos buscando es cómo reducirlos”, expresó Ebrard.

La pregunta es qué pasará con el T-MEC. ¿Seguirá siendo trinacional? ¿Serán acuerdos bilaterales entre los tres países de América del Norte? ¿Qué pasa con los impuestos de Donald Trump?

La Suprema Corte de Estados Unidos declaró inconstitucionales las tarifas que impuso a México en represalia al tráfico de personas y fentanilo, pero se mantienen los impuestos sectoriales por motivos de seguridad nacional, como acero, aluminio y productos automotrices.