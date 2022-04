Defiende Monreal a Sheinbaum por mitin en CDMX

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal defendió la asistencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum , al evento masivo de este miércoles en el Monumento a la Revolución convocado por la dirigencia de Morena para informar sobre la Ley de la Industria Eléctrica, y en el que también se hizo promoción de la revocación de mandato que tendrá lugar el próximo domingo.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han expresado que son ilegales las manifestaciones de funcionarios públicos en este ejercicio de consulta pública, a lo que se han sumado numerosas manifestaciones de rechazo de partidos políticos de oposición, así como de especialistas y de la sociedad civil como las que se expresaron el pasado domingo en la capital del país.

Ricardo Monreal dijo que la actuación de Claudia Sheinbaum es normal en el contexto político que se vive, aunque aclaró que no considera que sea el momento de hablar mal de la funcionaria pública, además de que no entrará en un enfrentamiento con ella.

Añadió también que resulta normal que Sheinbaum trabaje por lograr las simpatías en sus aspiraciones electorales y le deseó suerte en las mismas. Insistió una vez más, qué en su momento él participará en ese proceso de sucesión a la presidencia y será por Morena.

“A mí no me parece anormal, me parece normal que ella esté en ese proceso y que esté luchando porque dentro de Morena pueda participar. No voy a hablar mal de ella, no creo que sea el momento. Le deseo suerte y nosotros vamos a seguir trabajando por lograr la simpatía, vamos a participar en su momento, como candidatos a la Presidencia de la República y vamos a inscribirnos en Morena”.

Monreal asegura que es respetuoso de la ley electoral.

Sin embargo, Ricardo Monreal indicó que no se encuentra desesperado por participar de lleno en este momento en la contienda pues es respetuoso de la ley electoral que prohíbe campañas anticipadas fuera de los tiempos reglamentarios. Reiteró que es un hombre apegado al Estado de derecho.

“Así es que no estamos desesperados, estamos trabajando en el Senado, tratando de cumplir la ley. Yo soy estricto en el cumplimiento de la ley, observo el Estado de derecho y no me genero ningún problema, porque creo en la ley; soy un hombre formado en la disciplina jurídica y las naciones, cuando tengan siempre la observancia fiel al Estado de Derecho y al principio de legalidad, serán mejores. Así es que soy un hombre que respeta la ley y que la voy a respetar, y en su momento me inscribiré como aspirante y como candidato a la Presidencia de la República, por Morena”.

Una vez más insistió en que no cuestionará la actuación, ni de Sheinbaum ni del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López quien asistió el fin de semana a eventos en Coahuila y Sonora para promocionar la revocación de mandato. Dijo que de haber inconformidades de partidos de oposición por esa situación deben de presentar las denuncias correspondientes.

“Y, por eso hablo de que si hay alguna denuncia o alguien está incurriendo, deben interponer los recursos pertinentes, procedimientos sancionadores o delitos electorales, y nadie se va a escapar a la aplicación de la ley”.

El coordinador de Morena en el Senado, sin embargo, manifestó estar de acuerdo con la expresión del Presidente de la República cuando dijo, “No vengan con que la ley es la ley”.

“Pues sí, es una expresión tautológica que en materia jurídica la conocemos los que somos abogados. Es como el filósofo de Güémez: “Todo lo que no está adentro, está afuera”; o “Si el perro no alcanza a la liebre, el que está adelante es el segundo menos”.