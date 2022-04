Justicia se impondrá, afirma Monreal sobre caso Del Río Virgen

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal denunció que el tiempo y los procesos judiciales se han encargado de demostrar, una y otra vez, la inocencia de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado, pero la necedad, corrupción y excesos del gobierno de Veracruz, así como de su Poder Judicial , se han empecinado en mantenerlo preso de manera arbitraria e ilegal.

En un comunicado, el legislador consideró que pese a los atropellos del gobierno veracruzano al mando de Cuitláhuac García, la justicia federal se impondrá al autoritarismo, pues por fortuna existen órganos jurisdiccionales federales, independientes, autónomos y objetivos.

Señaló que aunque las chicanadas del gobierno estatal, de sus jueces y fiscales locales, puedan prosperar de manera temporal y raquítica, la verdad y la justicia aflorarán, y la barbarie terminará”.

El senador Monreal publicó un artículo en su página oficial, en el que hace un recuento del caso, a 100 días de la detención arbitraria e ilegal de Del Río Virgen. Monreal Ávila insistió en que todos los elementos y argumentos que han surgido a lo largo del proceso ocasionarían que cualquier juez o fiscal corrigiera el rumbo de la investigación, pero a pesar de que jurídicamente el caso carece de sustento, se prevé que su proceso se alargue.

Lo anterior, señaló, en caso de que la Fiscalía solvente las deficiencias de su recurso de revisión, lo que preocupa sobremanera, dadas las intervenciones públicas del gobernador Cuitláhuac García.

Monreal recordó que el 9 de marzo, el juez de distrito concedió el amparo a José Manuel del Río y señaló que los 11 datos de prueba que fueron presentados por el juez de control, Francisco Reyes Contreras, en su conjunto, no representaban fundamento alguno para poder vincularlo a los hechos que se le imputan, por ello, ordenó que se dictara un nuevo acto de no vinculación a proceso en un plazo que no excediera los 10 días hábiles, durante los cuales el juez de control debería llamarlo a audiencia y otorgarle su libertad de manera inmediata.

Monreal da su postura ante el caso Del Río Virgen.

Como era de esperarse, continuó el senador, la Fiscalía General del Estado de Veracruz impugnó el amparo, mediante el recurso de revisión en contra, oficializado el 25 de marzo de este año. Ricardo Monreal reconoció que la Fiscalía está en su legítimo derecho de presentar este recurso de revisión, pero también se trata de un acto para intentar frenar lo inminente y ocultar que el proceso fue llevado a cabo de manera irregular.

La impugnación implica que el proceso ahora tendrá que ser llevado a un tribunal colegiado de circuito, lo cual podría extenderse hasta tres meses. No se debe dejar de mencionar que la Fiscalía estatal no presentó la documentación completa, por lo que el juez de control otorgó un plazo de tres días para hacerlo; de no cumplir con él, la impugnación no procederá”.

El senador destacó que las resistencias para que la justicia prevalezca y las fallas en el proceso en contra de José Manuel del Río Virgen son claras, pero también son materia de la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y a su titular, publicada el 24 de marzo de este año.

La CNDH otorgó la calidad de víctima al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado e instruyó que le sea reparado el daño.

Además, determinó que se presentaron violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica y a la libertad, así como al acceso a la justicia en su contra, al acreditar que su detención fue arbitraria; la imputación de hechos, indebida, y el debido proceso, vulnerado.

El contenido de la recomendación -aseveró Ricardo Monreal-, demuestra con claridad que la detención de José Manuel Del Río Virgen fue arbitraria, ilegal y violatoria de sus derechos humanos. Pero, sobre todo, “que el proceso, más que obedecer a la búsqueda de la justicia es el resultado de las consignas de un gobernador que utiliza a su antojo las instituciones.