OFICIAL | Metrobús CDMX cerrará una de las estaciones más utilizadas de la Línea 1; revisa las fechas

Las personas que utilizan diariamente la Línea 1 del Metrobús CDMX deberán tomar precauciones durante los próximos fines de semana de julio y es que recientemente, el sistema de transporte informó que una de sus estaciones con mayor flujo de usuarios suspenderá temporalmente el servicio en uno de sus sentidos debido a trabajos de mantenimiento, por lo que será necesario considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

¿Qué estación del Metrobús CDMX permanecerá cerrada?

De acuerdo con el anuncio difundido por el Metrobús CDMX en sus canales oficiales, la estación Deportivo 18 de Marzo, correspondiente a la Línea 1, permanecerá cerrada únicamente en el sentido hacia El Caminero durante dos fines de semana consecutivos.

¡Ojo a esto !El primer cierre se aplicará el sábado 18 y domingo 19 de julio, mientras que la misma medida volverá a implementarse el sábado 25 y domingo 26 de julio.

Fuera de esas fechas, el servicio continuará operando de manera habitual, por lo que de lunes a viernes las unidades recorrerán la línea sin modificaciones relacionadas con estos trabajos.

⚠️ Tómalo en cuenta ⚠️



La estación Deportivo 18 de Marzo de línea 1 con dirección a El Caminero, permanecerá cerrada mañana sábado 18 y el domingo 19 de julio por mantenimiento mayor.



Prevé tus traslados y consulta el Estado de Servicio en tiempo real en 👉… pic.twitter.com/EpVPfkgSkZ — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) July 17, 2026

¿Por qué cerrarán la estación Deportivo 18 de marzo del Metrobús CDMX?

El Metrobús CDMX explicó que la suspensión temporal responde a labores de mantenimiento mayor en la estación, acciones que tienen como finalidad optimizar la infraestructura, mantener las instalaciones en buenas condiciones y ofrecer traslados más seguros y eficientes para quienes utilizan este medio de transporte.

Aunque el cierre solo afectará uno de los sentidos de circulación, las autoridades recomendaron a los pasajeros planear con anticipación sus recorridos, especialmente si acostumbran abordar o descender en ese punto durante los fines de semana.

Estas son las alternativas para los usuarios del Metrobús CDMX

Mientras permanezca suspendido el servicio en dirección a El Caminero, las personas usuarias podrán optar por otras opciones para continuar su trayecto.

Entre las alternativas que informó el Metrobús se encuentran:

