Bolsa Mexicana de Valores hoy: así cerró la jornada 17 de julio 2026

Consulta aquí cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy viernes 17 de julio de 2026. Estos fueron los principales cambios que se registraron en los mercados al cierre de la jornada.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores 17 de julio 2026?

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC registró un 0.42% con 66,634.23 puntos al cierre de este 16 de julio de 2026.

¿En cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 15 de julio de 2026 en $16.40 pesos la compra y en $17.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Wall Street hoy 15 de julio 2026: así cerró

Wall Street extendió su caída el viernes, ya que el retroceso en las acciones asociadas con el auge de la IA, que ha impulsado muchas de las ganancias en lo que va del año, se transformó en un sentimiento de aversión al riesgo más generalizado.

Las acciones de semiconductores, que han liderado el movimiento general del mercado en las últimas sesiones, encabezaron inicialmente la venta masiva, que se extendió a medida que avanzaba la sesión.

El índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia (.SOX), registró su mayor pérdida semanal en más de un año y ha caído más del 18% en lo que va de julio. Aun así, el índice se mantiene con una subida de casi el 65% en lo que va del año, en comparación con la ganancia de casi el 9% del S&P 500 en el mismo período.

El promedio industrial Dow Jones cayó 406,55 puntos, o un 0,77%, hasta los 52.146,42., el S&P 500 (.SPX) perdió 76,08 puntos, o 1,01%, hasta los 7.457,69 y el Nasdaq Composite (.IXIC), perdió 361,70 puntos, o el 1,40%, hasta los 25.520,24.

Cambios en el petróleo hoy 16 de julio de 2026

Los precios del petróleo subieron más del 4% hasta alcanzar su nivel más alto en más de un mes el viernes, después de que Estados Unidos e Irán intensificaran los ataques en el Golfo, con el transporte marítimo amenazado por un posible cierre del Mar Rojo, además del tráfico restringido a través del Estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent cerraron con una subida de 3,87 dólares, o un 4,59%, hasta los 88,10 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. subieron 3,54 dólares, o un 4,48%, hasta los 82,49 dólares. Ambos alcanzaron sus niveles más altos desde mediados de junio.

Con información de Reuters