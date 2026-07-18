“Merecía una vida": Paulina desapareció embarazada en Puebla y responsable fue sentenciado; ella no aparece

Paulina Camargo desapareció en Puebla; estaba embarazada. Aunque el responsable de haberla privado de la libertad fue sentenciado, de ella y su bebé nada se sabe tras desaparecer el 25 de agosto de 2015.

El caso ha conmocionado a la ciudadanía del estado y tras una investigación, un juez declaró culpable a José María "N", luego de los hechos que ocurrieron cuando ella tenía 19 años, cuando fue vista por última vez en la unidad habitacional La Margarita.

Paulina Camargo Limón desapareció en 2015 en Puebla estando embarazada|Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla.

¿A cuántos años sentenciaron a sujeto por desaparición de Paulina Camargo y su bebé?

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que se logró una sentencia condenatoria de 56 años 3 meses de prisión contra José María "N".

El sujeto fue encontrado responsable como autor material desaparición cometida por particulares, en agravio de Paulina Camargo "N" y su bebé.

Paulina Camargo desapareció en 2015 en Puebla

De acuerdo con la investigación, el 25 de agosto de 2015, este hombre llevó a la víctima a su departamento en la ciudad de Puebla, sin que hasta la fecha haya sido localizada.

Fue el 14 de julio de 2026 cuando el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio contra este hombre al quedar acreditada su responsabilidad.

Hombre que desapareció a Paulina Camargo deberá reparar el daño

De acuerdo con la investigación, el 25 de agosto de 2015, el hoy sentenciado llevó a la víctima a su departamento en la ciudad de Puebla, sin que hasta la fecha haya sido localizada.

El juicio oral inició el 20 de febrero de 2026 en el Centro de Justicia Penal Puebla. Durante el proceso, la Fiscalía desahogó 23 órganos de prueba, incorporó una prueba material y 10 pruebas documentales, a lo largo de 31 audiencias orales.

Posteriormente, el 17 de julio de 2026, durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, un juez impuso al sentenciado una pena de 56 años 3 meses de prisión, multa de 4 mil días multa y el pago de la reparación del daño.

"Merecía vivir una vida libre de violencia": recuerdan caso de Paulina Camargo

A través de redes sociales, una página en Facebook dedicada al caso de Paulina Camargo, compartió un mensaje expresando que el caso de la joven seguía abierto.

"17 de julio del año 2026. El Honorable Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de Puebla nos dará el beneficio de la justicia al imponer a nuestro agresor la pena a la que es merecedor por ejecutar nuestra desaparición.

"No me olviden, yo soy Paulina Camargo Limón; embarazada de mi bebecito y merecía vivir una vida libre de violencia al lado de mi amada familia, amigos y sociedad en el derecho al que todas y todos tenemos. Gracias, gracias, gracias por apoyar nuestra causa", se lee en una publicación acompañada de una fotografía de la víctima.