Abandonó a su bebé de un mes en Ecatepec y regresó por él; mamá no estaba bien

Un bebé de tan solo un mes de nacido fue abandonado por su mamá, de 16 años de edad, en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), pero la mujer regresó por él y se descubrió que algo pasaba con ella al dejarlo.

La llegada de policías ayudó a que el menor no quedara en riesgo en la calle, sin embargo, el reporte de las autoridades de seguridad refiere que la mujer también tuvo que ser auxiliada tras una discusión con su pareja.

¡Desgraciados!



Una recién nacida fue #abandonada dentro de una bolsa negra entre los matorrales en calles de la colonia Ciudad Azteca, en #Ecatepec. Policías municipales atendieron una alerta vecinal y la hallaron con signos de hipotermia.



Fue llevada al hospital, donde… pic.twitter.com/j4FXV9vFVN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 23, 2025

Localizan a recién nacido tras ser dejado en la banqueta

Oficiales del Sector 23 de la policía de Ecatepec atendieron un reporte ciudadano que alertaba que un bebé fue dejado sobre una banqueta en la colonia Granjas Valle de Guadalupe.

Al llegar a la ubicación confirmaron que había un bebé y lo resguardaron, pero posteriormente la mamá, quien era una menor de edad, volvió al sitio donde lo dejó tras discutir con su pareja, pero este ya no se encontraba en el lugar y se desconoce si era mayor de edad o también es un adolescente.

¿Qué pasó con la mamá del bebé abandonado en Ecatepec?

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec informó este sábado que la madre era una adolescente de 16 años, quien regresó al lugar y fue localizada en estado de intoxicación.

Mientras que el bebé fue llevado al Hospital General de Ecatepec "Dr. José María Rodríguez" donde quedó internado para recibir atención médica pues presentaba fiebre.

Bebé abandonado en Ecatepec se quedará con su abuela

La adolescente fue trasladada a la Procuraduría del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y se buscó a sus familiares para informar de lo que había pasado.

Autoridades localizaron a la abuela de la joven, quien fue considerada para el cuidado del menor mediante un convenio de buenos cuidados.

Tras la situación que se registró, la madre adolescente será canalizada a un centro de rehabilitación, mientras que el bebé continuará bajo protección institucional para garantizar su bienestar.

