¿La licencia permanente tiene vigencia? Exhiben a policía por inventar reglamento

Un video difundido en redes sociales volvió a poner bajo la lupa la actuación de algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. En la grabación, un ciudadano denuncia un presunto modus operandi en el que policías aprovecharían la confusión sobre la licencia de conducir permanente para intentar hacer creer a los automovilistas que están cometiendo una infracción.

La frase que más llamó la atención fue: "Tu licencia es permanente, pero tiene vigencia", una afirmación que rápidamente generó dudas respecto si la Licencia Permanente de la Ciudad de México realmente tiene una fecha de vencimiento.

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Movilidad (Semovi), la respuesta es clara: la Licencia Tipo A Permanente tiene vigencia permanente, por lo que no requiere renovaciones periódicas como ocurre con otros documentos para conducir.

¿La licencia permanente de la CDMX tiene vigencia?

La Licencia Permanente fue reactivada por el Gobierno de la Ciudad de México y, como su nombre lo indica, su vigencia es permanente.

Incluso, dentro de la información oficial del trámite se establece que el documento obtenido tiene vigencia permanente, por lo que, una vez expedida, no debe renovarse por el paso del tiempo.

Esto explica por qué el video generó tantas reacciones en redes sociales, ya que la frase atribuida a los policías resulta contradictoria con las características oficiales del documento.

Hasta el momento, no existe información oficial que establezca que la Licencia Permanente tenga una fecha de expiración por el simple transcurso de los años.

Requisitos para tramitar la Licencia Permanente en CDMX

Para obtener la Licencia Permanente Tipo A es necesario cumplir con diversos requisitos establecidos por la Semovi.

Entre ellos se encuentran:



Presentar una identificación oficial vigente.

Contar con la línea de captura pagada.

Presentar un comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México.

Tener una Licencia Tipo A expedida por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

Las identificaciones aceptadas incluyen credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, tarjeta de residencia o cartilla del Servicio Militar Nacional.

El costo de expedición o reposición es de 1,500 pesos, conforme al Código Fiscal de la Ciudad de México.

¿Cómo hacer el trámite de la Licencia Permanente en línea?

Quienes deseen realizar el procedimiento por internet deben contar con una cuenta de Llave CDMX.

Después de iniciar sesión en la plataforma correspondiente, deberán capturar la información solicitada, adjuntar la documentación requerida y esperar la validación de los datos.

Si todo es correcto, el sistema genera la línea de captura para efectuar el pago. Posteriormente, quienes deseen obtener el plástico físico deberán agendar una cita en alguno de los módulos autorizados para que se imprima y entregue la licencia.

¿Qué ha dicho la SSC sobre la licencia permanente CON VIGENCIA?

Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no ha emitido un posicionamiento sobre el video ni sobre las afirmaciones realizadas por el ciudadano, por lo que la denuncia permanece como un señalamiento realizado en redes sociales y no existe información oficial que confirme los hechos narrados.

