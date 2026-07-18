Fue abandonada en un auto en Toluca, pero iba sin vida desde CDMX: albañil habría asesinado a Wendy Pavón

Su familia la reportó como desaparecida y su búsqueda terminó lamentablemente con un final que no esperaban: Wendy Pavón fue hallada sin vida en un automóvil después de que el hombre que lo conducía chocó en Toluca, Estado de México.

Aquel hombre era Mario "N", con quien inició una relación de pareja después de que el sujeto llegó a la casa de su familia contratado como albañil.

El día del percance él iba manejando un Chevy rojo sobre Paseo Tollocan, cuando se impactó, pero al chocar se dio a la fuga dejando dentro de la cajuela el cuerpo de Wendy Saray Pavón Torres.

Capturan a pareja de Wendy Pavón, hallada sin vida en Toluca

Wendy Pavón era mamá de dos hijos, a quienes dejó en la escuela, pero después de ahí nadie supo de ella y desapareció.

La mujer había sido reportada como desaparecida el 11 de mayo de 2016 por su familia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX).

Al llevar a cabo labores de investigación, las autoridades catearon un domicilio ubicado en la alcaldía Xochimilco y descubrieron indicios de que en ese lugar se había cometido el feminicidio de Wendy Pavón.

Este sábado 18 de julio de 2026, la fiscalía capitalina informó que el presunto responsable fue detenido en Nuevo León luego de meses de estar prófugo.

Caso Wendy Pavón: fue vista por última vez con su pareja

La investigación establece que Yesenia Pavón, hermana de la víctima, al reportar la desaparición, señaló haberla visto por última vez en compañía de Mario “N”.

El 12 de mayo de 2026, la víctima fue localizada sin vida dentro de un vehículo que este sujeto habría abandonado después dchocar en Paseo Tollocan, municipio de San Mateo Atenco.

"Hicimos la búsqueda, como primera instancia, acudimos al domicilio de este tipo para cersiorarnos si mi hermana estaba en ese lugar. Lo que encontramos ahí fue totalmente una escena de violencia. Había indicios de que mi hermana había sido lastimada, había muchas marcas de toda la agresividad que este tipo había tenido sobre ella", ralató Yesenia Pavón en entrevista para Hechos AM.

Descubren cuerpo de Wendy Pavón tras revisión de cajuelas durante un accidente; estaba reportada como desaparecida

Trasladan a reclusorio en CDMX a presunto feminicida de Wendy Pavón

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y aprehendieron al imputado en el municipio de Juárez, Nuevo León, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Mario “N” fue trasladado a la CDMX e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.