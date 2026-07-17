Calle desgajada en la Magdalena Contreras y traslado de exgobernador a la FEMDO, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, las fuertes precipitaciones pluviales provocaron el desgajamiento de media calle en una zona alta del sur de la ciudad, encendiendo las alertas de los vecinos. Asimismo, se reportó un fuerte despliegue de seguridad nacional ante el traslado del exgobernador Ernesto Ruffo, detenido a instalaciones federales de la capital, al tiempo que se denunciaron severas afectaciones viales al norte de la urbe.

Lluvias provocan el desgajamiento de media calle en San Bernabé Ocotepec

Una situación de alto riesgo mantiene en alerta a los habitantes de la parte alta de la alcaldía Magdalena Contreras. Las intensas precipitaciones registradas durante las últimas horas aceleraron el colapso y desgajamiento de prácticamente media calle sobre la cerrada Buena Vista, en la zona de San Bernabé Ocotepec.

Las lluvias registradas en la Ciudad de México provocaron el desgajamiento de parte de la calle Cerrada Buenavista, en San Bernabé Ocotepec, alcaldía Magdalena Contreras.



Aunque no se reportan personas lesionadas, vecinos señalan que el terreno ya presentaba daños desde días… pic.twitter.com/y9AYZdt9KV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026

De acuerdo con el testimonio de los dueños de una vivienda ubicada en la parte baja del siniestro, el terreno comenzó a ceder de manera paulatina desde el pasado domingo debido al mantenimiento que se realizaba en un inmueble cercano; sin embargo, el diluvio del jueves terminó por reblandecer la tierra y abrir el asfalto por completo. Elementos de Protección Civil acudieron a evaluar la zona para descartar riesgos mayores en las estructuras colindantes. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas tras el aparatoso desgajamiento.

Trasladan a la CDMX al exgobernador de Baja California tras captura por "huachicol fiscal"

Durante la madrugada, se mantuvo un discreto pero importante operativo de vigilancia en las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc, ante el traslado a la Ciudad de México del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

Continúa el proceso contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, detenido en #Ensenada por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de combustible, conocido como huachicol fiscal.



Tras ser presentado ante autoridades en #Tijuana, se prevé su traslado a… pic.twitter.com/ZCMcRBt888 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026

El exmandatario fue aprehendido en el municipio de Ensenada bajo los cargos de delincuencia organizada y tráfico de combustible, ilícito conocido formalmente como huachicol fiscal. Tras su captura, fue llevado primeramente a la fiscalía de Tijuana antes de ser enviado a la capital del país. Las autoridades federales contemplan su posterior traslado al penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde comparecerá ante un juez de control para determinar su vinculación a proceso y la posible aplicación de prisión preventiva justificada.

Socavón en vías de la Gustavo A. Madero daña vehículos y desata quejas

Finalmente, una severa problemática vial fue denunciada por automovilistas en el norte de la capital, específicamente en el cruce de las calles Paganini y Clave, en la colonia Vallejo, perteneciente a la alcaldía Gustavo A. Madero.

Vecinos y automovilistas denunciaron un enorme bache ubicado sobre las vías del cruce de las calles Paganini y Clave, en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.



Aseguran que el desperfecto ha provocado daños a vehículos y representa un riesgo para quienes circulan por la… pic.twitter.com/xNluT4Mz9T — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026

Los conductores reportaron un dolor de cabeza constante debido a un tremendo socavón ubicado en medio de unas vías del tren, además de otro desperfecto del lado izquierdo que está destrozando las suspensiones de los autos que transitan por la zona. Los afectados hicieron un llamado urgente, recordando que por tratarse de una vialidad primaria, la reparación y las obras pertinentes le corresponden de manera directa al Gobierno de la Ciudad de México.