Abuelita exhibe entre lágrimas golpes en el cuerpo de su nieta por acoso escolar en Aguascalientes; autoridades no han hecho nada

La desesperación de una abuelita en Aguascalientes se viralizó en redes sociales . En un video, la mujer exhibió ante las cámaras las huellas físicas de la violencia que su nieta, una pequeña estudiante de primaria, sufre presuntamente a manos de dos de sus propias compañeras por acoso escolar .

Las imágenes, que muestran las huellas de las agresiones, han encendido la indignación, pues evidencian que el problema ya no se limita a palabras, sino que ha escalado a ataques físicos directos.

Acoso escolar lleva seis meses

Según el testimonio de la abuela, este calvario no es nuevo. El acoso comenzó hace aproximadamente medio año, pero la gravedad de los ataques ha ido en aumento.

Lo que inició como molestias escolares se transformó en una situación de riesgo constante para la menor, quien ahora presenta lesiones que han alarmado a su familia.

Denuncian acoso escolar en #Aguascalientes



Una abuelita compartió en redes el maltrato que sufre su nieta en una primaria, mostrando las huellas de golpes que presuntamente le dan dos compañeras.



Las agresiones llevan seis meses y, pese a las denuncias, la escuela no ha…

El silencio de las autoridades escolares en Aguascalientes

Lo más preocupante del caso, según denuncia la abuela, es la aparente indiferencia de la institución. Ella asegura que ha intentado seguir los canales oficiales y ha acudido en repetidas ocasiones con los directivos de la primaria para solicitar ayuda. Sin embargo, afirma que hasta el momento no han tomado ninguna medida para proteger a la niña ni para sancionar a las agresoras.

De víctimas a "excluidas" de la escuela

La denuncia señala un giro aún más drástico: en lugar de recibir apoyo, la familia acusa que la escuela ha comenzado a negarles la entrada.

La abuela sostiene que, tras insistir en el tema del bullying , ahora se le impideingresar al plantel, dejándolas en un estado de total desprotección y sin posibilidad de dialogar con quienes deberían velar por la seguridad de los alumnos.

🚨 Grave Caso de #Bullyng en #Aguascalientes 🚨



Niña es golpeada por dos compañeras en la primaria JOSÉ REFUGIO ESPARZA REYES. Dan el nombre de ZOÉ ZÚÑIGA como posible agresora. ¿Qué está pasando gobernadora @TereJimenezE ? Hagan algo antes de que suceda una desgracia.

Acoso escolar en México

Este caso pone de relieve la necesidad de protocolos reales contra el acoso escolar. El video en redes sociales no solo busca justicia para una niña, sino que sirve como una alerta para que otros padres de familia pongan atención a los cambios de conducta en sus hijos.

La violencia en las aulas no debe normalizarse, y menos cuando las instituciones deciden mirar hacia otro lado.

El acoso escolar es una crisis que invade a México, pues ocupamos el primer lugar en bullying en todo el continente americano.