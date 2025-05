México enfrenta una alarmante crisis de bullying, ocupando el primer lugar en acoso escolar en todo el continente americano. Los datos son escalofriantes: En solo 5 años, de 2019 a 2024, los reportes de bullying aumentaron un 205%, con casos cada vez más graves.

La historia de Alejandro es un reflejo desgarrador de esta realidad en México; a los diez años, comenzó a sufrir de un implacable acoso: ‘Se burlaban de mí, de mi aspecto físico, de mi personalidad, de la gente con la que me juntaba’, revela a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca. Contó que su tormento duró tres largos años antes de que se atreviera a hablar con sus padres.

Bullying en México: Crisis escolar, principalmente en las secundarias

Los expertos advierten que el bullying no es un problema aislado de las escuelas. Es el resultado de múltiples factores, incluyendo contextos familiares desquebrajados, además de la normalización de la violencia a través de la tecnología.

Las consecuencias son devastadoras y duraderas; el 45% de los casos ocurren en la escuela secundaria, pero las secuelas persisten toda la vida. Ansiedad, depresión e incluso pensamientos suicidas son algunas de las terribles consecuencias que enfrentan las víctimas de bullying.

🔥 LO GRABABAN, LO HUMILLABAN Y LO SUBÍAN A INTERNET 🔥



Alejandro tenía 10 años y sufrió #bullying por 3 años antes de hablar. En México los casos aumentaron 205% en 5 años.



El daño es para siempre… y va en aumento.



Los detalles con @jessiemozar pic.twitter.com/vaOoZ3bwNn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 2, 2025

Alejandro, ahora es todo un adulto, pero confiesa: ‘A mí hoy en día me abruma, me pasma, me da mucho miedo ir a lugares completamente nuevos'; precisamente su testimonio es un llamado urgente a la acción.

Es imperativo que como sociedad que abordemos este problema de raíz. Necesitamos fortalecer los vínculos familiares, educar en la empatía, además de proporcionar herramientas a los niños y jóvenes para enfrentar, además de denunciar el acoso escolar.

Recuerda que el silencio solo alimenta al bullying. Si eres víctima o testigo, ¡alza la voz! Juntos podemos construir un entorno escolar seguro y respetuoso para todos.