Comienza registro para proceso interno de Morena rumbo a elecciones 2024 por gubernaturas

¡En sus marcas, listos, fuera! La plataforma para las inscripciones de las y los aspirantes a las coordinaciones estatales de comités de defensa de la transformación rumbo a las elecciones 2024 quedó habilitado, así lo informó el dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado.

Listo el sistema para las inscripciones de las y los aspirantes a las coordinaciones estatales de comités de defensa de la transformación en Tabasco, Chiapas, Veracruz, Morelos, Puebla, CDMX, Guanajuato, Jalisco y Yucatán. @PartidoMorenaMx https://t.co/wbZdJFV5GU — Mario Delgado (@mario_delgado) September 25, 2023

¿Cuáles son los requisitos para ser Jefe de Gobierno en la Ciudad de México?

La Constitución Política de la Ciudad de México establece las facultades del Jefe de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo:



Ser ciudadana o ciudadano originario de la Ciudad de México en pleno goce de sus derechos;

en pleno goce de sus derechos; Tener 30 años cumplidos al día de la elección;

No haber recibido sentencia por delito doloso;

No tener mando en instituciones militares o policiales;

No ejercer una magistratura de Circuito o ser Juez de Distrito en la CDMX ;

; No ejercer una magistratura en el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa, ni ser integrante del Consejo de la Judicatura de la capital, ni del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje;

No ser legislador local o federal, ni ser titular o concejal de una alcaldía, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o entidad paraestatal de la Administración Pública de la Ciudad de México o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ;

; No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años de anticipación y en la forma que establezca la ley.

En la plataforma del partido guinda vienen las instrucciones para el registro al proceso interno de la designación de las coordinaciones estatales. En primera instancia se deberán digitalizar algunos documentos como copia del INE, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, entre otras.

¿Qué morenistas buscan la candidatura a Jefe de Gobierno de CDMX en 2024?

La primera militante del partido guinda que se registró en la plataforma para participar en el proceso interno fue la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, quien recientemente solicitó licencia para poder participar.



REGISTRO COMO ASPIRANTE A COORDINADORA DE LOS COMITÉS DE DEFENSA DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO https://t.co/qFd1n9A1xM — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 25, 2023

Esta es la lista de los morenistas que buscan la jefatura de Gobierno de la capital rumbo a 2024:



Clara Brugada

Omar García Harfuch

Omar García Harfuch se registra para proceso interno de Morena

Previo al inicio de la conferencia, donde Omar García Harfuch daría a conocer que se registró en el proceso del partido guinda, revisaron las instalaciones con perros antiexplosivos.

#IMPORTANTE | Con Perros antiexplosivos, revisan instalaciones donde @OHarfuch ofrecerá una conferencia de prensa. pic.twitter.com/3csMtl06Ap — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 25, 2023

En punto de las 14:00 horas, el exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, informó que se había registrado en el proceso interno de Morena.

López-Gatell se registra para proceso interno de Morena

Hugo López-Gatell, hasta ahora Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se registra para participar en la selección del coordinador de la transformación en la Ciudad de México. Adelanta que este martes presentará su propuesta basada en derechos, justicia social y humanismo.