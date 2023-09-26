Marcelo Ebrard presenta juicio en contra de la Comisión de Honor y Justicia de Morena

La tarde del pasado lunes, Marcelo Ebrard interpuso un juicio para la protección de derechos, a través del cual pide al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) que ordene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que admita su impugnación al proceso interno donde quedó electa Claudia Sheinbaum.

El pasado 10 de septiembre, el excanciller demandó, a la referida Comisión, la nulidad y posterior reposición del proceso interno del partido guinda sobre la elección de la Coordinación de Defensa de la Transformación.

Le recuerdo a Mario Delgado que MORENA no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias irregularidades en la encuesta, la respuesta será decisiva para nosotros. Veo que no ha entendido lo que sucede. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 19, 2023

¿Qué dice la demanda de Marcelo Ebrard?

Dicha demanda argumenta y documenta:

A. La participación de la Comisión de Encuestas de Morena a favor de Claudia Sheinbaum Pardo en el proceso.

B. La intervención de la Secretaría de Bienestar y de Funcionarios Públicos.

C. El conocimiento previo de secciones a encuestar por parte del equipo de Claudia Sheinbaum Pardo.

D. La existencia de una cadena de custodia comprometida.

E. Otras irregularidades en el proceso interno.

Sin embargo, transcurridos diez días hábiles, la Comisión de Honor y Justicia no respondió sobre o la procedencia o no la demanda de Ebrard.

Juicio de Ebrard en contra de Morena|FIA

¿Por qué Marcelo Ebrard presentó un juicio en contra de Morena?

El excanciller argumenta que Morena viola sus derechos político-electorales al no responder en los tiempos señalados por la misma Sala Superior, que en una resolución previa del 2001 (SUP-JDC-162/2010), le ordena a Morena responder en el plazo de 5 días máximo sobre la admisión de las quejas presentas por militantes.

Por tal motivo, la demanda pide al Tribunal que ordene a la Comisión que: “Admita la demanda de nulidad y posterior reposición del proceso interno de Morena para la elección de la Coordinación de la Defensa de la Transformación”.

Cabe recordar que el exfuncionario llamó a Mario Delgado, dirigente nacional del partido guinda que contestara la impugnación que presentó por las supuestas irregularidades en el proceso interno donde quedó electa Claudia Sheinbaum y tras esto, Ebrard amenazó con salirse del movimiento.