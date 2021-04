Denuncian a Félix Salgado ante la FGR por el delito de motín

Ciudad de México.-Saúl Alan Rosas Alvarado, candidato del Distrito 26 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), acudió la mañana de este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) a denunciar al ex senador y ex candidato a la gubernatura del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, por el delito de motín.

La denuncia fue motivada por las declaraciones hechas por Félix Salgado el pasado 12 de abril durante mitin que encabezó frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), en las que presuntamente dejó entrever amenazas contra servidores públicos de ese instituto y llamó al desorden público: “Pero sino me reivindican, de los dije una vez los vamos hallar a los siete, los vamos a buscar, vamos a ir a ver a Córdova, ¿no les gustaría ver al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova?, ¿si les gustaría saber?, ¿cómo está su casita?

Denuncia se sustenta en Artículo 131 del Código Penal Federal

De acuerdo con la denuncia en el mismo evento, entre reclamos, incitó a la violencia en caso de que no le devolvieran la candidatura : “Ya tomamos el acuerdo en Iguala, que si no vamos en la boleta no hay elecciones en Guerrero; pero si el INE le quiere seguir buscando, va a ser como el juego de billar, también se va la bola blanca. Si me voy yo, también se van ellos.”

La denuncia de Saúl Alan Rosas, fue recibida en la Oficialía de Partes de la FGR, basada en el artículo 131 del Código Penal Federal, que establece que se aplicará pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes hacen uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reunían tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de la violencia a las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación.





El candidato a legislador por el PRI hizo un llamado a apoyar la determinación del INE y conservar el estado de derecho y la democracia.