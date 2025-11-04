“Me dio mucho coraje que las personas que se supone que deben cuidar de nosotros son las que más perjudican”. Es la demoledora conclusión de Lau, una joven de 18 años que denuncia haber sido golpeada, drogada y abusada sexualmente por un policía de la Ciudad de México (CDMX) dentro de la patrulla que debía protegerla.

La pesadilla, que comenzó en Iztapalapa, se extendió hasta Nezahualcóyotl, en el Estado de México (Edomex), donde denuncia una segunda traición: la inacción de los policías municipales que la encontraron.

¿Qué pasó con el policía de CDMX, presunto agresor sexual?

La noche del pasado viernes 24 de octubre, Lau esperaba un taxi de aplicación en el paradero de Santa Marta, Iztapalapa, cuando una patrulla de la policía capitalina se le acercó.

“Me dijo que me tenía que subir, que porque estaba alterando el orden y él me comentó que me iba a llevar a los separos”, relató Lau. Fue al interior de esa patrulla donde asegura que comenzó el abuso.

“Me pateó varias veces y pues aparte de todo eso me dio a beber algo. Entonces tengo muchos recuerdos distorsionados... Me dijo que si yo no le daba mi celular y lo desbloqueaba, que me iba a matar”. Tras prometerle que no lo denunciaría, el oficial la abandonó en Nezahualcóyotl, una jurisdicción completamente diferente.

“Una patrulla pasó a toda velocidad, luego los gritos”

El testimonio de un vecino de Neza es clave para entender lo que sucedió después. Él escuchó el pedido de auxilio:

“Veo pasar a toda velocidad una patrulla de la Ciudad de México. Como a los 3, 4 segundos empieza a gritar una voz femenina diciendo: ‘Ayuda, ayuda’. Entonces salgo al llamado y me encuentro con una chica sin ropa”. Los vecinos auxiliaron a Lau y llamaron a la policía de Nezahualcóyotl; sin embargo, denuncian que los elementos que llegaron nunca activaron los protocolos para una víctima de abuso.

Según los testimonios, los oficiales nunca la llevaron al Ministerio Público a denunciar ni a un hospital para recibir atención médica. Simplemente la llevaron a casa de una tía. “Yo decido irme sola a mi casa”, narró Lau, “recuerdo que solamente llegué, me acosté, sí lloré un poco y yo me sentía muy mal”.

“Lau” quedó abandonada en calles de Nezahualcóyotl, donde vecinos la auxiliaron

Vecinos de CDMX y Edomex ayudan a encontrar a patrulla implicada

Indignados por la inacción de ambas corporaciones, los propios vecinos se organizaron para investigar. Mapearon la ruta y obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad (C5) donde se ve a la patrulla de la CDMX recorriendo calles de Neza, donde no tenía nada que hacer.

“Tenemos ubicada la patrulla... Es justamente el llamado a que el gobierno tome este caso, que nos den esa evidencia porque ahí se va a ver perfectamente el número de patrulla”, exigió uno de los vecinos que ayudó.

Con estas pruebas, buscaron a la madre de Lau y la convencieron de presentar la denuncia formal. “Se lo ruego que no se quede así", suplicó la madre.

Mientras tanto, Lau exige a las autoridades capitalinas que encuentren al policía que, escudado en su placa, la agredió. Hasta el momento, Fuerza Informativa Azteca ha solicitado información a la Fiscalía capitalina sin obtener respuesta.

