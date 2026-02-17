¿Cucarachas en el IMSS de Nogales? Esto respondió el hospital en Sonora

¡Cucarachas! La difusión de imágenes en redes sociales que muestran la presencia de plaga nociva en la cocina del Hospital General de Zona No. 5 del IMSS en Nogales, Sonora, encendió las alarmas.

Las fotos generaron preocupación debido a que en ese espacio se preparan los alimentos destinados a personas hospitalizadas. Por lo que, en teoría, debería ser una zona con condiciones higiénicas óptimas.

Ante la polémica, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora emitió un comunicado oficial para aclarar la situación.

¿Qué dijo el IMSS sobre la presencia de cucarachas?

De acuerdo con el comunicado, el IMSS informó que se trató de un evento aislado, el cual fue detectado de manera oportuna y atendido de forma inmediata.

La institución aseguró que no hubo afectaciones a pacientes, trabajadores ni contaminación de alimentos.

Además, se realizaron labores de saneamiento, desinfección profunda y una revisión integral de las instalaciones, reforzando los puntos de control para evitar que una situación similar vuelva a presentarse.

El Instituto señaló que el hospital cuenta con un programa permanente de control de plagas y fumigación periódica, el cual se aplica en todas las áreas, incluida la cocina.

¿Por qué las cucarachas representan un riesgo para la salud?

Las cucarachas están consideradas entre los insectos plaga que más enfermedades pueden transmitir, debido a su comportamiento y hábitat.

Suelen desplazarse entre alcantarillas, basureros y zonas con materia orgánica en descomposición, lo que facilita la contaminación de superficies y alimentos.

¡Ratas invaden el Hospital General de Zona número 5 del @Tu_IMSS en #Nogales, #Sonora!



Luego de que se diera a conocer que había ratas en la cocina del hospital, evidenciando la situación de insalubridad que viven los pacientes, el instituto dijo que se trató de un evento… https://t.co/wlxUquWaFZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2026

Diversos estudios las relacionan con enfermedades como gastroenteritis, salmonelosis, shigelosis, diarrea infantil, infecciones urinarias, neumonía, fiebre tifoidea y disentería, entre otras.

Aunque no desarrollan virus dentro de su organismo, pueden transportar bacterias y patógenos en su cuerpo y patas, contaminando aquello con lo que entran en contacto.

Medidas de prevención para evitar plagas

La prevención es clave para evitar la propagación de cucarachas, tanto en hospitales como en viviendas y negocios. Entre las principales recomendaciones se encuentran:



Mantener una limpieza rigurosa en todas las áreas.

Asegurar que los cestos de basura cuenten con tapa y se vacíen con frecuencia.

No dejar restos de comida ni platos sucios durante la noche.

Almacenar los alimentos de forma segura y en recipientes cerrados.

En caso de infestación, contactar servicios profesionales de control de plagas, ya que el uso de productos incorrectos puede aumentar la resistencia de estos insectos.

