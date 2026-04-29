Gobernador de Sinaloa: el castigo que podría recibir Rubén Rocha Moya en EU; lo vinculan con Los Chapitos

Estados Unidos soltó una bomba este miércoles 29 de abril de 2026. De manera oficial, dio a conocer una acusación en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por supuestos nexos con el crimen organizado.

El Departamento de Justicia de ese país, no solo acusó al gobernador por Morena, sino que junto con él, fueron señaladados otros nueve funcionarios y exfuncionarios que habrían ayudado al Cártel de Sinaloa.

¿Por qué Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya?

El gobernador de Sinaloa fue acusado ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas, pero no solo ello, sino que presuntamente conspiró con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Los cargos contra Rubén Rocha Moya en Estados Unidos son:



Conspiración para la importación de narcóticos;

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos;

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Rubén Rocha Moya en EU?

El Departamento de Justicia publicó que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, podría enfrentar la justicia en ese país.

En caso de ser detenido en México y enviado a Estados Unidos, este país contempla sanciones mínimas y máximas para Rocha Moya si es capturado.

El también exrector de Universidad Autónoma de Sinaloa podría recibir desde una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión a cadena perpetua.

Rubén Rocha Moya y el pacto con Los Chapitos, según EU

La información de Estados Unidos menciona que Rubén Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa, pero no llegó al poder por la democracia, sino que el crimen organizado lo habría ayudado.

Presuntamente Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa integrada por los hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, supuestamente lo ayudaron a ser elegido.

A cambio, antes y después de convertirse en gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con Los Chapitos.

Durante tales encuentros prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos y ya como gobernador, Rocha Moya permitió que los hijos de "El Cgapo" Guzmán operaran con impunidad en Sinaloa.

