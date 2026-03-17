¡Los que deberían protegernos! Condenan a expolicías de Tamaulipas que entregaban víctimas a Los Zetas

Siete expolicías de Tamaulipas, que en lugar de cuidar al pueblo mexicano se convirtieron en "entregadores" para el Cártel de los Zetas, fueron sentenciados a pasar varios años tras las rejas de una cárcel.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró demostrar que estos oficiales fueron piezas clave en el secuestro de nueve personas en Ciudad Victoria, un caso que hoy cierra un capítulo oscuro de corrupción policial.

La #FGR obtuvo sentencia de hasta 61 años de prisión en contra de Carlos "N", Dony "N", Francisco "N", Martín "N", Ricardo "N", Roberto "N" y Romualdo "N", por su responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. En 2013, privaron de la… pic.twitter.com/OQxa8qUjVd — FGR México (@FGRMexico) March 16, 2026

Así operaban expolicías con el Cártel de los Zetas

Todo comenzó en marzo de 2013, en la capital de Tamaulipas. Lo que sería un operativo de rutina se convirtió en una emboscada de terror. Los antes policías interceptaron nueve víctimas y los privaron de su libertad.

Tras el supuesto "arresto", los expolicías no llevaron a las víctimas ante la ley, sin las trasladaron a la central de autobuses de Ciudad Victoria, donde las esperaban integrantes de los Zetas para llevárselas con rumbo desconocido.

¿Quiénes son los explolicías condenados por colaborar con Los Zetas?

Dentro de la sentencia dictada por un juez federal, dos de los siete nombres obtendrán la pena máxima. Roberto "N" y Martín "N" no fueron señalados solo por secuestro, sino que también por delincuencia organizada.

Para estos sujetos, el castigo será de 61 años y seis meses de cárcel, además de una multa que está arriba del millón de pesos. La justicia determinó que su colaboración con el grupo criminal era concurrente y estructurada, aprovechando cada recurso de su cargo para hacer el mal.

¿Cuántos años de cárcel le darán a expolicías, cómplices de crimen organizado?

Para los otros cinco involucraos (Carlos, Romualdo, Ricardo, Francisco y Dony), el panorama tampoco es tan amigable. Aunque no fueron sentenciados por el cargo de delincuencia organizada, fueron hallados culpables de secuestro agravado encontra de las nueve víctimas.

Por este delito, deberán cumplir 50 años de cárcel cada uno. Con estas sentencias, el grupo de exservidores públicos pasará el resto de sus días tras las rejas de una cárcel.

Además de los años en prisión, todos los involucrados han sido condenados al pago de la reparación del daño para las familias de las víctimas.

#AlMomento | Dictan prisión preventiva justificada y vinculan a proceso a José “S”, por el presunto delito de desaparición forzada de personas.



Con la vinculación de José “S” son ya tres expolicías de Tala procesados por la presunta desaparición forzada de una persona entregada… pic.twitter.com/DgG9Db1v5x — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 29, 2025

Vigilancia sobre los que deberían cuidar al pueblo mexicano

La condena de los siete expolicías expone la terrible red de corrupción que existe entre los que deberían protegernos y el crimen organizado.

Cuando quienes tienen las armas y el poder del Estado deciden aliarse con cárteles como los Zetas, los mexicanos quedamos en total indefensión.