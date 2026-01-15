¡No caigas en el ‘Depósito Fantasma’! Así funciona la nueva estafa en México; cómo protegerse

¡Atención, mexicanos! El 'Depósito Fantasma', es un nuevo tipo de estafa en redes sociales , que ha cobrado gran relevancia en México y otros países de Latinoamérica, pero ¿cómo funciona y cómo protegerme de fraude?

¿Cuál es el modus operandi del 'Depósito Fantasma' en México?

El 'Depósito Fantasma' afecta principalmente a los vendedores en plataformas digitales, como tiendas electrónicas o redes sociales, al momento de la venta de un vehículo, productos o bienes de segunda mano. Así opera la nueva estafa en México .

Todo comienza cuando el supuesto "comprador" genera confianza con el vendedor, asegurándole que realizará una transferencia bancaria inmediata y enviará un comprobante para "acelerar" la entrega del producto.

Minutos después, el vendedor recibe el "comprobante de pago", el cual muchas veces está editado, manipulado o incluso generado en alguna aplicación.

Con el recibo de pago falso, los delincuentes intentan convencer al vendedor de que la transferencia ya fue realizada, con la excusa de que está en proceso, mientras piden el envío de su producto.

Algunos vendedores suelen caer ante la presión y envían el producto, confiando en que la transferencia está en proceso ; sin embargo, al tratar de corroborar el pago en su banco y darse cuenta que todo fue falso, el supuesto "comprador" desaparece por completo.

¿Cómo protegerse del 'Depósito Fantasma' en México?

¡Mucho ojo! La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, compartió algunos consejos para evitar caer en la estafa del 'Depósito Fantasma'.



Desconfía de compradores digitales que puedan estar manipulados o falsificados.

No entregues productos bajo presión para concretar la operación de manera inmediata.

Utiliza medios de pago seguros y plataformas reconocidas, preferiblemente con historial confiable de transacciones.

Confirma la identidad del comprador mediante documentación oficial o referencias verificables.

Mantén un registro detallado de todas las comunicaciones y comprobantes relacionados con la operación.

Evita transacciones con desconocidos fuera de plataformas seguras o en sitios públicos y concurridos.

Revisa la reputación del comprador, si es posible, en foros, redes sociales o aplicaciones de comercio.

Consulta directamente con la institución bancaria ante cualquier duda sobre la validez del depósito o comprobante.

Sospecha de compradores que insisten en métodos de pago poco comunes o externos a plataformas oficiales.

¿Qué hacer si fuiste víctima de fraude?

¡No entres en pánico! Si fuiste víctima de estafa en México , acude al Ministerio Público o llama al "088" de la Guardia Nacional; la última opción solo es para levantar el reporte.

Si estás pensando en levantar una denuncia por fraude, te compartimos los documentos que se necesitan:



Nombre de la persona que denuncia o del representante.

Domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia.

Relación de hechos en que se basa la denuncia y elementos para comprobarla.

Datos y ubicación de la persona a la que se denuncia.

Firma del denunciante o huella digital.

Además, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con el "Portal de Fraudes Financieros", en el que se pueden denunciar teléfonos, páginas web, redes sociales y correos electrónicos que estén relacionados con fraudes. Si te interesa entrar a la página puedes dar clic en este enlace.