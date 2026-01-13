Alertan por fraude en carreras temáticas de Star Wars; ¿qué hacer si caí?

En los últimos días, corredores y fans de Star Wars encendieron las alertas en redes sociales tras descubrir que estaban promoviendo carreras con esta temática, las cuales no existían. La Profeco confirmó que se trata de un fraude y pidió a la gente no confiar en la empresa que la promociona, conocida como Mundo Runner .

La supuesta carrera se anunciaba en varias ciudades del país, como Ciudad de México y Guadalajara, con distancias de 5 y 10 kilómetros, además de otro evento con temática de Merlina, que incluso ya tenía fechas y sedes “confirmadas”. Sin embargo, todo era falso.

¿En qué consiste la estafa de las carreras temáticas?

El fraude comenzó a circular en redes sociales con anuncios muy llamativos. Se ofrecían medallas espectaculares, premios enormes e incluso viajes, como un supuesto hospedaje en Xcaret. Todo parecía profesional: imágenes bien diseñadas, videos promocionales y hasta una página web.

Premios de la carreras falsas de Star Wars en Mundo Runner|Mundo Runner

El problema es que muchos de esos videos no eran de México. Usuarios detectaron que los clips correspondían a carreras reales realizadas en otros países o en otros eventos, algunos incluso modificados con inteligencia artificial. Aun así, los estafadores lograron convencer a decenas de personas para que se inscribieran.

Carreras falsas de Star Wars en la página Mundo Runner|Mundo Runner

Con el paso de los días, los corredores comenzaron a notar que nadie respondía mensajes, no había información clara de los organizadores y el evento simplemente no aparecía en ningún calendario oficial de carreras.

¿Qué hago si me inscribí en la carrera de Star Wars?

Si ya realizaste un pago, no estás solo. La Profeco recomendó actuar de inmediato. El primer paso es acudir al Ministerio Público para levantar una denuncia formal por fraude. Esto ayuda a dejar constancia del delito y puede servir si hay más afectados.

Además, se pide denunciar ante la Policía Cibernética, llamando al 088, donde se pueden reportar este tipo de engaños en línea. Es importante guardar comprobantes de pago, capturas de pantalla, mensajes y enlaces relacionados con la supuesta carrera .

Aunque recuperar el dinero no siempre es posible, denunciar ayuda a frenar que más personas caigan en la misma estafa.

¿Cómo identificar carreras fraudulentas?

Hay varias señales claras que pueden ayudarte a detectar un fraude a tiempo. Una de las más importantes es el método de pago. En este caso, solo aceptaban transferencias bancarias, sin plataformas seguras ni pasarelas de pago reconocidas.

Otra alerta es la falta de información oficial: no hay razón social clara, no se mencionan permisos, ni alianzas con autoridades, marcas deportivas o instancias locales. Tampoco aparecen en páginas especializadas en carreras o calendarios deportivos.

Si los premios suenan demasiado buenos para ser verdad o los organizadores evaden preguntas, es mejor no pagar. Antes de inscribirte, revisa comentarios, busca experiencias de otros corredores y confirma que el evento exista en canales oficiales.