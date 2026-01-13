¡No caigas en estafas telefónicas! Señales clave para identificar una llamada fraudulenta; consejos para protegerse

Las estafas telefónicas en México cada vez son más comunes, convirtiéndose en uno de los tipos de fraudes más usados en el país para robar los datos personales y financieros de las víctimas, pero ¿cómo saber si una llamada es fraudulenta?

¿Cómo identificar una llamada de estafa en México?

¡Protege tus datos! Expertos en ciberseguridad compartieron algunas señales claves para poder identificar las llamadas de estafa en México; estos son los puntos en lo que debes fijarte.



Urgencia extrema : Por lo general, los estafadores suelen crear una sensación de urgencia, con el objetivo de presionarte y que no tengas tanto tiempo para pensar al momento de dar tus datos personales o bancarios .

: Por lo general, los estafadores suelen crear una sensación de urgencia, con el objetivo de presionarte y que no tengas tanto tiempo para pensar al momento de dar tus o . Te piden información personal y financiera : Suelen pedir los números de tarjeta, contraseñas o códigos de verificación por teléfono. Recuerda que las empresas no suelen pedir datos sensibles por llamada .

: Suelen pedir los números de tarjeta, contraseñas o códigos de verificación por teléfono. Recuerda que las empresas no suelen pedir por . Ofertas demasiado buenas para ser verdad : Prometen premios millonarios, sorteos únicos u ofertas de trabajo difíciles de rechazar.

: Prometen premios millonarios, sorteos únicos u ofertas de trabajo difíciles de rechazar. Piden descargar aplicaciones o hacer clic en enlaces: Piden acceder a un enlace, e incluso, pueden pedirte que compartas la pantalla de tu celular o computadora; no lo hagas.

Las llamadas fraudulentas suelen realizarse desde número internacionales, desconocidos u ocultos, por lo que se recomienda NO responder a ese tipo de contacto.

¿Qué hacer si recibo una llamada de fraude en México?

En caso de recibir una llamada de spam, lo primero que tienes que hacer es guardar la calma, contestarla y guardar silencio por unos segundos, si no escuchas nada, se recomienda decir "no estoy interesado", una práctica efectiva para evitar quedar en la lista de marcación.

A veces, esa negativa basta para que el sistema registre la respuesta y se elimine tu número de la base de datos destinada.

¿Qué hacer si recibes una llamada de extorsión? Así operan en la Ciudad de México

¿Qué prefijos utilizan para las estafas por llamada telefónica?

Te compartimos la lista de números a los que NO debes responder o devolver la llamada.



+27 - Sudáfrica

+91 -India

+44 - Reino Unido

+355 - Albania

+255 - Costa de Marfil

+233 - Ghana

+234 - Nigeria

+212 - Marruecos

+216 - Túnez

Existen distintos tipos de estafas telefónicos, entre ellas destacan, el Robocalling, Wangiri, e incluso las realizadas con Inteligencia Artificial. su objetivo es robar datos personales y financieros de las víctimas.