¿Quiénes eran las víctimas del incendio en Refinería Olmeca? Pemex revela detalles

El incendio registrado en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, dejó un saldo de cinco personas fallecidas, de las cuales cuatro viajaban a bordo de un automóvil al momento del siniestro, de acuerdo con información actualizada de Petróleos Mexicanos (Pemex).

¿Quiénes son las víctimas tras el incendio en Refinería Olmeca?

La petrolera detalló que estas cuatro víctimas eran trabajadores de una empresa externa que prestaba servicios en la zona y que transitaban por una vialidad federal cercana a la refinería cuando fueron alcanzados por las condiciones generadas por el incidente. La quinta víctima fue una trabajadora de Pemex, quien perdió la vida en el lugar.

📍Refinería Olmeca opera de manera normal tras el incidente de esta mañana



Comunicado Nacional: https://t.co/z6DctYwwcB pic.twitter.com/OW6yUc9qps — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 18, 2026

VIDEO: Así fue la explosión en refinería Dos Bocas

El hecho, que generó alarma entre habitantes de comunidades cercanas por la presencia de densas columnas de humo negro desde tempranas horas, ocurrió fuera de las instalaciones principales del complejo. Según Pemex, el fuego se originó tras el desbordamiento de “aguas aceitosas”, presuntamente provocado por las lluvias, lo que derivó en un incendio en el exterior del predio.

En su más reciente actualización, Pemex subrayó que, aunque las llamas alcanzaron la barda perimetral de la refinería, no hubo afectaciones a la infraestructura, por lo que la operación del complejo continúa con normalidad.

“La instalación opera sin daños y el incidente no representa un riesgo adicional para la población ni para el personal”, indicó la empresa productiva del Estado.

Asimismo, se informó que el siniestro fue controlado y que las condiciones en la zona han sido estabilizadas, lo que permitió descartar nuevos peligros inmediatos.

🚨 Tragedia en la Refinería Olmeca y alerta en las costas.



Tabasco: Tres muertos y un herido tras fuerte incendio en la refinería de Dos Bocas. 👷‍♂️🔥



Oaxaca: Suspensión total de actividades en Salina Cruz por fuerte oleaje del Frente Frío 41. 🌊🚫



Veracruz: Rescate de… pic.twitter.com/5JUPNv8Diu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 18, 2026

Aumenta preocupación ambiental por explosión en refinería Olmeca

Mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos, Pemex aseguró que mantiene coordinación con instancias locales a través de su área de Salvaguardia Estratégica para determinar las causas exactas del incidente.

La empresa también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, en un contexto donde la preocupación social no solo gira en torno a lo ocurrido, sino también al posible impacto ambiental derivado del incendio.

Y es que, más allá de que el fuego no dañó la refinería, el episodio encendió alertas entre la población por la contaminación visible y las dudas sobre el manejo de residuos en la zona.